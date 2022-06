Július 1-én lejár a jelenlegi kollektív szerződés a 29 nyugati parti kikötő több mint 22 ezer dokkmunkást képviselő szakszervezettel (International Longshore and Warehouse Union – ILWU). A tárgyalások május 10-én kezdődtek meg San Franciscóban, de az ILWU és a kikötők üzemeltetőit tömörítő szervezet (Pacific Maritime Association – PMC) a héten már jelezte, hogy aligha tudnak időben megállapodni. Elemzők szerint az utolsó határidő augusztus 1., ha addig nem jutnak dűlőre, annak komoly hatása lesz.

Fotó: APU GOMES/AFP



Az újabb fennakadásokra pedig az amerikai gazdaságnak a legkevésbé sincsen szüksége, hiszen a koronavírus-járvány miatt tavaly jelentősen elmaradtak a rakodási munkával a nyugati parti kikötőkben, amelyeken keresztül az ázsiai forgalmat bonyolítják. A konténerszállító hajóknak hetekig kellett a tengeren várakozniuk, az egész gazdaságot érintette az alapanyag- és áruhiány, ami hozzájárult az infláció felpörgéséhez.

Ezért is van most olyan erős alkupozícióban a szakszervezet.

„Nagyon sok adujuk van, ők irányítanak” – mondta a Yahoo Finance-nak Patrick Penfield, a Syracuse Egyetem ellátásilánc-menedzsmenttel foglalkozóprofesszora. Emlékeztetett, hogy a kikötői csúcsszezon augusztus közepétől októberig tart, a kereskedők ilyenkor rengeteg árut rendelnek. „Ha addig nincs megállapodás, akkor a munkafolyamat jelentős lassulására számíthatunk” – tette hozzá.

A szervezett munkások magasabb bért akarnak, amit Penfield szerint meg is fognak kapni.

Az éves átlagbérük jelenleg 194350 dollár (egy dollár 374,94 forint), de a tárgyalások részleteiről egyik fél sem nyilatkozik.

A másik fontos követelésük, hogy ne legyen több, munkahelyeket veszélyeztető automatizáció, a kikötők üzemeltetői szerint azonban erre mindenképpen szükség van a növekvő mennyiségű áru kezelésére. A nyugati parti kikötőkben tavaly a késések ellenére 17,3 millió konténernyi árut rakodtak, ami rekordot jelent és hat százalékkal több a 2019-esnél. Az idén pedig még ennél is több a szállítmány. A PMA adatai szerint a kikötőkben hét százalékkal, több mint ezerrel nőtt a dokkmunkások száma is 2008 óta, amikor a szakszervezet beleegyezett az automatizálás fokozásába.

Fotó: FPA/AFP



Bár mind a két fél igyekszik mindenkit megnyugtatni, hogy elkötelezettek a megállapodás mellett, és a sajtóspekulációkkal ellentétben nem készülnek sztrájkra, a kikötők hatékony működésétől függő vállalatok vezetői közül sokan aggódnak. „Rendkívül ideges vagyok – nyilatkozta például a CNN-nek Isaac Larian, az MGA Entertainment játékgyártó vezérigazgatója. – Láttam már ezt a műsort. Ezeknek a kikötőknek a lecserélésére nincs alternatíva, ezért naponta inkább kétszer imádkozom egy helyett” – tette hozzá.

Peter Tirschwell, az S&P Global Intelligence tengeri szállítással és kikötőkkel foglalkozó alelnöke szerint a vállalatvezetőknek minden oka meg is van az aggodalomra. Emlékeztetett rá, hogy Joe Biden elnök is találkozott a hónap elején az ILWU és a PMA vezetőivel.

„Annyira nagy a veszély, hogy az Egyesült Államok elnöke kénytelen volt leülni velük, hogy helyre tegye őket. A legutolsó dolog, amire szüksége van, az még több probléma a kikötőben” – fogalmazott.

Larian és Tirschwell is hangsúlyozta, hogy az áruforgalom lassításához vagy leállításához nincs is szükség sztrájkra, a szervezett dokkmunkások korábban is jelentősen visszafogták a folyamatot csupán azzal, hogy szigorúan betartották a kollektív szerződésben foglaltakat ahelyett, hogy próbáltak volna hatékonyan dolgozni. Erre pedig most is megvan az esély, és a gazdasági szereplők leginkább csak abban reménykedhetnek, hogy a szakszervezeti vezetők nem akarnak majd ártani az elnöknek. „Ha lelassítják az áruforgalmat, azzal ártanak a gazdaságnak, ártanak Joe Bidennek. Nem ostobák. Hivatalban akarják tartani legnagyobb támogatójukat” – vélekedett Larian.