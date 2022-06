Az Egyesült Államok közlekedési hatóságai szerint a Tesla önvezető technológiáját használó autói okozták a legtöbb balesetet, 273-at a vezetéstámogató rendszereket használó járművek közül tavaly júliusa óta – írja a Reuters. A Tesla öt balesete halálosnak bizonyult.

Az autógyártók és az önvezető technológiát fejlesztő tech-cégek több mint 500 balesetről számoltak be 2021 júniusa óta, mióta a közlekedésbiztonsági hatóságok által kiadott rendelet értelmében ezt az információt jelenteniük kell. A Tesla Full Self Driving (FSD) rendszere ráadásul hamis képzeteket keltett képességeivel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy

a gyártók különböző metodológiát használnak és a Tesla rendkívül sok járműve rendelkezik a technológiával.

Fotó: Jade Gao / AFP

Az autógyártók 392 esetet jelentettek ezen időszakban összesen, melyek hat halálesettel és 5 súlyos sérüléssel jártak, a második legtöbb ütközésről a 90 karambolt közlő Honda számolt be. 130 olyan eset is volt, mely automata vezetési rendszerek prototípusát érintette, ám ezekből 108 alkalommal senki nem sérült meg és csak egy esetben történt súlyos sérülés.

Ez utóbbiak közül az Alphabet féle Waymo 62 balesete áll az élen, ám ezek az ütközések a Waymo szerint nem voltak súlyosak,

mindössze két esetben nyílt ki a légzsák és a koccanások harmada a manuális üzemmódban történt. A General Motors Cruise rendszere 23 karambolban volt érintett.

A Tesla nem válaszolt a Reuters megkeresésére, míg a Honda kiemelte, hogy jelentéseik nem megerősített felhasználói beszámolókon alapultak, hogy eleget tegyenek a 24 órás elvárt határidőnek. Más autógyártók közül egy sem számolt be legalább tíz balesetről. A hatóságok azonban felhívták arra is a figyelmet, hogy a módszertani különbségek miatt nem érdemes direkt összehasonlításokba bocsátkozni.

A közlekedésbiztonsági hatóság ugyanakkor a múlt héten arról számolt be, hogy

vizsgálatát mind a 830 ezer Autopilottal szerelt Teslára kiterjeszti, ami a visszahívás elrendelésének is a feltétele.

A jövőben havonta érkezhetnek majd a friss adatok a balesetekről.

Egy másik vizsgálat 35 Tesla balesetet vizsgál, ahol azt gyanítják, hogy a Tesla valamelyik vezetéstámogatási rendszere működésben volt, ezen balesetek összesen 14 halálesettel hozhatóak összefüggésbe. Noha Elon Musk régóta áradozik az FSD nagyszerűségéről, érdemes megjegyezni, hogy az elvileg továbbra is igényli a sofőr figyelmét ellentétben a Waymo vagy épp a Cruise kevesebb és kevésbé súlyos, ám limitáltabb területeken használt technológiájával. A Tesla részvényeit mindenesetre nem viselték meg a hírek, több mint 2 százalékos pluszban voltak magyar idő szerint este fél 8 körül.