Ukrajna energiarendszerének egyik legígéretesebb területe az atomenergia, amely az ország összes villamos energiájának mintegy 60 százalékát szolgáltatja – írja a KISZó.

Most kilenc új reaktorblokk építését tervezik

– jelentette ki Herman Galuscsenko energiaügyi miniszter. A program első ütemében két új 2 GW teljesítményt biztosító blokk épülne a Hmelnickiji Atomerőműben.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU

Az atomenergia fejlesztésére törekszünk. Nagyon fontos, hogy még a háború alatt, ebben a nehéz időszakban is vannak olyan cégek, amelyek készek már most befektetni Ukrajnában – fogalmazott a miniszter. Azt is megosztotta:

a kivitelező az amerikai Westinghouse atomenergetikai cég. A beruházás összköltsége 14 milliárd dollár.

Az Energiaügyi Minisztérium az amerikai vállalattal az ellátás bővítéséről, valamint a nukleáris üzemanyag-gyártásról is megegyezett.