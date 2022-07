Új mozgalom terjed Kínában, csütörtökre már több mint száz projekt lakásvásárlói döntöttek úgy, hogy az építkezés lassúsága és az ingatlanárak zuhanása miatt nem fizetik tovább a jelzáloghiteleket. A feszültség hetek óta érett, és az „ellenállási” mozgalom térnyerése azzal fenyeget, hogy leállítja az ingatlanszektor születőben lévő fellendülését, és kormányzati beavatkozást válthat ki. Elemzők legalábbis arra számítanak, hogy a kormányzat megpróbál majd gondoskodni arról, hogy a vásárlók átvehessék a lakásokat, amelyekért fizetnek. Nem csekély problémáról van szó,

a Nomura becslése szerint ugyanis az építőcégek csupán a 2013 és 2020 között előre eladott lakások mintegy 60 százalékát adták át.

Közben csökkennek az ingatlanárak, a Citigroup kutatása szerint a befejezés előtt álló projekteknél a eladási ár 2022-ben átlagosan 15 százalékkal volt alacsonyabb az elmúlt három év beszerzési költségeinél. A forgalom is jelentősen visszaesett, májusban 41,7 százalékkal csökkentek az eladások az előző évihez képest.

Fotó: AFP



A hitel-visszafizetés leállítása pedig tovább tetézi a kínai ingatlanszektor problémáit, és kockázatot jelent a bankoknak is, amelyek már eddig is küzdöttek a fejlesztők likviditási problémáival, most pedig a lakásvásárlók fizetésképtelenségére is fel kell készülniük.

A jelzáloghitelek kifizetési hulláma által kiváltott nem teljesítő hitelek összege elérheti az 561 milliárd jüant

(egy jüan 60,5 forint), ami a fennálló jelzáloghitel-egyenleg mintegy 1,4 százaléka a Citigroup elemzése szerint.

A bankokra gyakorolt hatás összességében ugyan „kezelhető” lesz, a nagy állami hitelezők, köztük a China Construction Bank, a Postal Savings Bank of China és az Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) azonban nagyobb kitettséggel rendelkezhetnek a jelzáloghitelek terén, miközben a befektetői hangulat is romlik. A Reuters jelentése szerint csütörtökön adták el a bankok és az ingatlanfejtők részvényeit, illetve kötvényeit is.

A CSI300 Bank index 3,3 százalékkal esett, visszazuhant a legalacsonyabb szintre 2020 márciusa óta.

„Az emberek aggódnak, hogy a kialakuló helyzet nem csupán a banki hiteleket károsíthatja, de hatással lehet más, nem problémás projektekre is” –vélekedett Steven Leung, a hongkongi UOB Kay Hian brókercég intézményi értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója.

Fotó: AFP



A befektetők nyilván számítanak a helyzet romlására annak ellenére, hogy a kínai bankok esetében eddig a jelzálogkölcsönöknél a nem teljesítő hitelek aránya a bankfelügyelet szerint jóval alacsonyabb volt, mint más hitelezési formáké. A China Construction Banknál például decemberben a lakáscélú jelzáloghiteleknek mindössze 0,2 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, míg a teljes hitelállománynak az 1,42 százaléka.

Ha ez nem lenne elég, további kockázatot jelent az ágazatra a koronavírus-járvány megfékezése érdekében rendszeresen hozott korlátozások.