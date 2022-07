Number of refugees leaving Ukraine for neighboring countries nears 8.5 million, according to UN High Commissioner for Refugees https://t.co/a5tBZ2Hl6w



• Poland: 4,312,612

• Russia: 1,412,429

• Hungary: 860,908

• Romania: 736,083

• Slovakia: 548,210

• Moldova: 515,432 pic.twitter.com/RvOuFCQTdC