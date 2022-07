A brit vállalkozások nem számítanak az árbevételük növekedésére a következő három hónapban, mivel a megélhetési költségek emelkedése leszorítja a fogyasztói keresletet – derült ki egy vasárnap közzétett felmérésből. A Brit Iparszövetség (Confederation of British Industry) közölte, hogy a tagjai átlagon felüli növekedésről számoltak be a július végéig tartó három hónapban – valamivel gyorsabbról, mint a júniusig tartó negyedévben –, de most arra számítanak, hogy ez a következő hónapokban mérséklődik.

A CBI közölte, a szigetországi gyártók arra számítanak, hogy a jelenlegi lassú növekedés folytatódik, míg a fogyasztói szolgáltatások és a kiskereskedelmi vállalkozások az eladások csökkenésével, az üzleti szolgáltatások pedig a bővülés lassulásával kalkulálnak.

A várakozások szerint lépni fog a Bank of England is, amely csütörtökön jelentheti be 1995 óta a legnagyobb mértékű kamatemelését. A jelenlegi 1,25-ról 1,75 százalékra nőhet az irányadó ráta. A lépés elkerülhetetlen, a brit infláció 40 éves csúcsra, 9,4 százalékra emelkedett. A jegybank szerint a gazdaság már az idén zsugorodhat, főleg annak tudatában, hogy októberben 40 százalékos energiaár-emelkedés vár a lakossági ügyfelekre.