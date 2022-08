Jókora potenciált látnak a befektetők Selena Gomez énekesnő cégében. A mentális egészségre koncentráló Wondermind startup százmilliós értékelést kapott, egyre többen fektetnek be a vállalatba. Még a teniszcsillag Serena Williams alapja, a Serena Ventures is beszállt ötmillió dollárral, de rajta kívül sokan mások is pénzt fektettek a cégbe – írja a Bloomberg.

A Wondermind a testépítő, illetve testet karban tartó applikációkhoz hasonlóan helyezi előtérbe a mentális egészséget, és napi feladatokkal látja el a felhasználót.

Maga Selena Gomez is sokszor volt mélyponton saját bevallása szerint, ezután döntött úgy, hogy elindítja cégét, amiben édesanyja is fontos szerepet játszott.

Fotó: Frazer Harrison / Getty Images

Az elmúlt két évben tetemes befektetések zajlottak az Egyesült Államokban ebben a szektorban: a mentális egészséggel foglalkozó cégek piacát 2021-ben 5,5 milliárd dollárra becsülték. Ez duplája az előző évi becslésnek.

A Wondermind feltett célja, hogy támogatásáról biztosítsa az embereket, eleinte csak egy napi hírlevél formájában írtak a felhasználóknak, de azóta már a közösségi oldalakon is aktívak. Később pedig célzottabban juttatják el a pozitív üzeneteket a felhasználókhoz.