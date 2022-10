Az Európai Unió tagállamainak szakminiszterei között általános egyetértés van abban, hogy már 2023 nyara előtt el kell kezdeni a közös földgázvásárlásokat, meg kell erősíteni a kölcsönös szolidaritást és az energiatakarékosságot – jelentette ki Jozef Síkela cseh ipari és kereskedelmi miniszter szerdán Prágában az EU-tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek kétnapos informális ülése utáni sajtótájékoztatón.

Fotó: Dursun Aydemir / AFP

A miniszterek egyetértettek abban is, hogy meg kell akadályozni a magas gázárak hatását a villanyáramra – tette hozzá Síkela. Úgy vélte: az Európai Bizottságnak a prágai tárgyalások után már világos elképzelése van arról, milyen intézkedéseket várnak tőle a tagállamok. A brüsszeli testületnek a jövő héten kell előterjesztenie konkrét javaslatait.

Jozef Síkela elmondta: minden tagállamnak saját elképzelései vannak a szükséges intézkedésekről, eltérők a feltételek és az érdekek is. „Az azonban mindenki előtt világos, hogy enyhíteni kell a jelenlegi energiaválságot” – szögezte le. Egyetértés van abban is – fejtette ki –, hogy szükséges az árképzési indexet is módosítani, hogy ellenállóbb legyen a piaci spekulációk ellen.

Az energiaügyekért felelős uniós miniszterek informális tanácskozását azért tartják Prágában, mert ebben a fél évben Csehország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A cseh miniszter kifejezte reményét, hogy az Európai Bizottság figyelembe fogja venni a prágai tanácskozáson elért eredményeket.