Először a koronavírus okozta világjárvány, majd mostanában a háború okozta energiaválság újra felerősítette azokat a hangokat, akik a négynapos munkahét mellett foglalnak állást. Eszerint a munkavállalók csupán heti négy napot dolgoznának, miközben ugyanazt a fizetést és juttatásokat kapnák, mint előtte, azonban ezzel együtt a munkaterhelésük sem csökkenne. A támogatók azzal érvelnek, hogy ezzel nőne a dolgozók elégedettsége, ezzel együtt a termelékenységi mutatók is emelkednének. Egyre több munkavállalókat tömörítő szakszervezet szólítja fel a nemzeti kormányokat a munkaidő heti négy napra való csökkentésére, azonban nem fogadják egyforma lelkesedéssel a polgárok azt, hogy a négynapos munkahét hosszabb munkanapokkal, túlmunkával járna.

A munkaalapú társadalommal nehezen egyeztethető össze a négynapos munkahét, nem Magyarország lesz az úttörő

Egyelőre nem tartunk ott, hogy ezen érdemes legyen gondolkozni, egy feltörekvő piacon még kevésbé opció - állítja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint több probléma is van a négynapos munkahéttel, főleg az olyan modellekben, mint a magyar, amelyen kimondottan munkalapú. Egyrészt bizonyos ágazatokban a termelésnek folyamatosnak kell lennie, emiatt gyakori a több műszak a feldolgozóiparban. Másrészről ez alapvetően munkaszervezési kérdés, az is benne van, hogy ezzel még jobban megnőne a munkaerő iránti igény, ha kevesebb időintervallumban kellene egy adott munkavállalót foglalkoztatni. Szerinte a kérdés, hogy a vállalat meg tudná-e ezt úgy bérköltségben ugrani, hogy a több munkavállalóval megtartsa ugyanazt a termelési óraszámot. Arról nem is beszélve, hogy a termelésnél nagyon sok minden van optimalizálva, akár az is, hogy hányszor kapcsolják le vagy fel a gépeket.

Minél többször kell le-föl kapcsolgatni a termelő berendezéseket, annál nagyobb lesz az energiaigénye a gyártásnak, ez pedig a szűkös erőforrások idejében óriási gond lehet.

Hangsúlyozta, nehéz elképzelni, hogy egy ország minden szektorában négy napos munkahetet vezessenek be. A piac úgy működik, ha valami tökéletes megoldás lenne, az már megvalósult volna. A piac szinte mindig kidolgozza a legoptimálisabb szerkezetet. Ha ez óriási hatékonyságot növelő változás lenne, akkor már réges rég meglépték volna. Itt még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez egy reálisan működőképes modell lehessen, de nem vetem el ennek a lehetőségét – fogalmazott Virovácz Péter.

Belgiumban jelenleg önkéntesen választható a négynapos munkahét

Szeptember 29-én a belga parlament alsóháza megszavazta a "deal pour l'emploi" törvényjavaslatot, ami újabb lépcsőfok a négynapos munkahét bevezetése felé. Jelenleg a belga munkavállalók még szabadon dönthetnek arról, hogy heti négy vagy öt napot dolgoznak-e, de ez nem jelenti azt, hogy munkaidejük csökkenne, csupán kevesebb napba sűrítik munkaóráik számát.

Alexander de Croo belga kormányfő reméli, hogy a megállapodás hozzájárul a köztudottan merev munkaerőpiac rugalmasabbá tételéhez, és megkönnyíti a családi élet karrierrel való összeegyeztethetőségét:

A cél az, hogy az embereknek és a cégeknek nagyobb szabadságot adjunk a munkaidő beosztásában

– mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy a gazdaság dinamikusabbá tételét reméli az új szabályozástól.

A négynapos munkahétből fakadó túlmunka azonban nem mindenki számára vonzó. Egy teljes munkaidős munkavállaló így hosszabb munkanapokkal számolhat, míg a több műszakban dolgozók pedig nem számolhatnak extra szabadnappal a speciális munkaidő-beosztásuk miatt.

Sikeres társadalmi kísérlet a briteknél

Az Egyesült Királyságban mintegy hetven brit vállalat 3300 munkavállalója vett részt a júniusban indult hat hónapos programban, ahol tanulmányozták a négynapos munkahét hatásait a vállalatok termelékenységét és a dolgozók elégedettségét. A 4 Day Week Global nevű szervezet programja során a munkavállalók a „100:80:100 modellt” alkalmazták, mely szerint a munkaidejük a nyolcvan százalékára csökkent a fizetésük száz százalékon tartása mellett, cserébe a termelékenység sem csökkenhetett száz százalék alá. A kísérletben részt vevő vállalatok 86 százaléka fontolóra veszi a négynapos munkahét állandó bevezetését.

A skótoknál kampányígéret volt

A skót kormány jövőre kezdi a tárgyalásokat a szakszervezetekkel a négynapos munkahét bevezetéséről, amely a kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) egyik legnagyobb kampányígérete volt. A tervek szerint a munkavállalók munkaideje húsz százalékkal csökkenne, a fizetésük azonban változatlan maradna. Az SNP mintegy 10 millió fonttal támogatná a programban résztvevő vállalatokat.

A kormány rámutatott a skóciai Institute for Public Policy Research (IPPR) skót think tank által nemrégiben végzett közvélemény-kutatásra, mely szerint a megkérdezettek nyolcvan százaléka nagyon pozitívan fogadta a rövidebb munkahét bevezetését, szerintük ez nagyban javítaná egészségi állapotukat és moráljukat.

Egyes skót vállalkozások már kísérleteznek a csonka munkahéttel, a glasgow-i székhelyű UPAC Group nemrégiben azt mondta, a program sikeres eredménye esetén munkavállalóik négynapos munkahétre állnak át, ugyanazért a fizetésért.

Izland, az úttörő

2015 és 2019 között Izland végrehajtotta a világ legnagyobb, 35-36 órás munkahét-kísérletét a fizetések csökkentése nélkül, melyben mintegy 2500 munkavállaló vett részt. A kísérletet a kutatók és a szakszervezetek is sikeresnek jellemezték. A kutatók úgy látták, hogy a munkavállalók stressz-szintje és a kiégések (burn out) száma csökkent, emellett javult a magánélet és a munka egyensúlya. A társadalmi kísérlet hatására a lakosság közel kilencven százalékának csökkentették a munkaidejét.

A svéd modell nem járt sikerrel

A 2015-ben kitalált svéd alapötlet az volt, hogy a nyolcórás munkanap helyett próbálják ki a hatórás munkanapokat ugyanazzal a fizetéssel, azonban ezt a javaslatot nem fogadta túl nagy lelkesedés a kormány részéről. Még a baloldali pártok is úgy gondolták, hogy a rövidebb munkanapok bevezetése túl nagy költségekkel járna. Bár az egyik állami kórházban a kísérletet elvégezték, az egészségügyi személyzet pozitívan is fogadta a változásokat, de a kormányzati kritikák miatt vügl nem vezették be a munkaidő csökkentést. Az autóiparban azonban kitartottak az ötlet mellett, és a kritikák ellenére lehetővé tették munkavállalóik számára a rövidebb munkaidő alkalmazásást.

Fotó: Shutterstock

Valóban a finnek a négynapos munkahét atyjai?

Finnország korábban azzal szerepelt a nemzetközi médiumok címlapján, hogy a világon elsőként vezetik be mindenki számára a négynapos munkahetet. Azóta azonban kiderült, hogy ez álhír, Sanna Marin miniszterelnök még 2019 augusztusában vetette fel ötletét a Twitter oldalán, de ez ötlet megvalósítása sohasem szerepelt a kormány napirendjén.

Németországban már így is az egyik legrövidebb a munkahét

A Világgazdasági Fórum (WEF) szerint a németeknél az átlagos heti munkaidő 34,2 óra. Ennek ellenére a szakszervezetek a munkaidő további csökkentését szorgalmazzák. Tavaly az IG Metall, az ország legnagyobb szakszervezete rövidebb munkahét bevezetésére szólított fel, azzal érvelve, hogy ez segít megtartani a munkahelyeket és elkerülni az elbocsátásokat. A Forsa felmérése szerint a Németországban dolgozók 71 százaléka szeretné, ha csak heti négy napot dolgozna. A másik oldal, tehát a munkaadók pedig csaknem fele látja megvalósíthatónak látja a négynapos munkahét bevezetését saját munkahelyén. Egyelőre a kisebb munkaadók kísérleteznek a rövidebb munkahéttel, azonban ha sikeresen vizsgázik, a multik is átvehetik.

Japánban a túlmunka emberéletekbe került

Japánban a túlmunkát vállaló alkalmazottak gyakran betegedtek bele a túlzott munkavégzésbe, és a munkahelyi kiégés okozta öngyilkosságok száma is évről évre emelkedett. 2019-ben a Microsoft technológiai óriás kezdett egy kísérletbe, mely szerint egy hónapon keresztül háromnapos hétvégéket kínált munkavállalóinak. Ez a lépés negyven százalékkal növelte a cég termelékenységét, és hatékonyabb munkát eredményezett. 2021-ben már a japán kormány is bejelentette, hogy célja a munka és a magánélet egyensúlyba hozása, és egyre több nagyvállalat kísérletezik a Microsofthoz hasonló munkaidőcsökkentő módszerekkel.

Spanyol kísérlet

Spanyolország is követi Japán példáját, a Más País baloldali párt az év elején bejelentette, hogy a kormány beleegyezett kérésükbe, hogy indítsanak tesztidőszakot a négynapos munkahét bevezetésére az arra kedvet kapó vállalkozások között. A kísérletbe azóta mintegy kétszáz kis- és középvállalkozás hatezer alkalmazottja jelentkezett, amely egy évig fog tartani, de még nem világos, hogy mikor kezdik. Az ötletgazda párt szerint a négynapos munkahéttel korunk igazi vitájába kezdenek, aminek most van itt az ideje.

A tengerentúlon is támogatják

Egy felmérés szerint az amerikai munkavállalók 92 százaléka támogatja a munkahét lerövidítését, még akkor is, ha ez hosszabb napi munkaidővel jár. A megkérdezett alkalmazottak a mentális egészség javulását és a termelékenység növekedését említették előnyökként. Négyből három alkalmazott azt állítja, hogy négy nap alatt ugyanannyi munkát tudna elvégezni, azonban jelentős többségük szerint ehhez a napi munkaidőt meg kellene hosszabbítaniuk.

Az Indeed kanadai munkaközvetítő vállalat felmérése szerint az ötszáz főnél több munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok 51 százaléka fontolgatja a négynapos munkahét bevezetését. Összehasonlításképpen a 100-500 főt foglalkoztató közepes méretű szervezetek 63 százaléka nyilatkozott úgy, hogy készen állna egy rövidebb munkahét bevezetésére.

Napjainkban egy világméretű társadalmi kísérlet zajlik a négynapos munkahét bevezetésére, amely egyelőre a vállalatok szintjén rekedt meg. Az eredmények kiértékelése után minden bizonnyal a nemzeti kormányok is kénytelenek lesznek napirendre venni a kérdést, az igazi áttörést az államilag szabályozott munkaidő kedvezmények jelentenék.