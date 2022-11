Abban mindenki egyetért, hogy a francia főváros a világ egyik legdrágábbja – ha a lakásárakat és a lakhatásra fordított összegeket nézzük. Ugyanakkor nagy fordulatra készülnek Párizsban, ugyanis szeretnék, ha a várost nem a megfizethetetlen lakásárakkal azonosítanák.

Fotó: Shutterstock

A metropolisz vezetése már a szálláshelyeinek negyedét megfizethetővé tette, de ezt az arányt egészen 40 százalékig szeretnék feltornázni 2035-ig.

Ennek érdekében jelentősen növelik az állami lakások arányát, ugyanis az alacsony jövedelmű bérlők az összes bérlő harmadát teszik ki, további 10 százalékot pedig a közepes jövedelműek csoportja.

Ian Brossat párizsi lakásügyi biztos szerint a jövőképük ambiciózus, ugyanis a bérleti díjak tovább emelkedtek az elmúlt húsz évben. Ugyanakkor a városvezetés egy, a tervvel kapcsolatos fontos problémát egyelőre nem válaszolt meg. Ez pedig az, hogy vajon hol lehet helyet találni több ezer új állami lakásnak, amikor a francia város már most is igen sűrűn be van építve.

Brossat erről annyit mondott, hogy egy lehetséges forgatókönyv az elhagyatott épületek használata lenne.

Régi irodákat, elavult szállodákat és parkolóházakat építtethetne át az önkormányzat.

A Bloomberg szerint érdemi mennyiségű elhagyott ingatlant lehetne összegyűjteni Párizsban, ugyanis a forgalomcsillapító intézkedések miatt kevesebben mennek be a város központjába, és a világjárvány óta egyre többen dolgoznak otthonról, így csökkentve a szükséges irodák, céges telephelyek méretét.

Az elképzelések szerint megtagadnák új irodakomplexumok építési engedélyének kiadását, ha azokat lakások kialakítása nélkül építenék meg. Az új irodaházakban lévő lakásokat pedig a házban dolgozó alkalmazottak bérelhetnék kedvező áron – tette hozzá Brossat. Ez lényegében egy már meglévő jogszabály kiterjesztése lenne, ugyanis arra már most is van érvényes törvény Franciaországban, hogy egy új épületnek mennyi megfizethető egységet kell tartalmaznia.

A drága lakhatás valós probléma Párizsban, ez tagadhatatlan – hangsúlyozza a Bloomberg. Tavaly ugyan – sokévnyi gyors drágulás után – 0,8 százalékra lassult a bérleti díjak emelkedési üteme.

Most egy 50 négyzetméteres lakás egyhavi bérleti díja 1200 euró, amit sokan egyszerűen nem tudnak kifizetni. Részben emiatt az utóbbi években 10 ezer lakos hagyta el a várost.

Szeretnénk, ha Párizs a kiváltságosok fellegvára lenne? Vagy az a szándékunk, hogy a párizsiak képesek legyenek a fővárosban élni? Bármire voksolunk is, magas árat fogunk fizetni érte

– hangsúlyozta Brossat.