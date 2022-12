A 4iG leányvállalata, a One Crna Gora egy aukción megszerezte azokat a frekvenciákat, amikkel nagy teljesítményű és kapacitású 5G mobilhálózatot lesz képes kialakítani. Az Elektronikus Hírközlési és Postai Ügynökség (EKIP) által szervezett árverést követően a One 700 MHz-es és a 3600 MHz-es sávban szerzett rádiófrekvenciát 15 évre. A társaság a további stratégiai fejlesztésekhez majdnem 3 millió euróért kapott forrásokat. A már meglévő és a frissen szerzett frekvenciákkal így már országszerte gigabites sebességre lehet váltani.

Fotó: Shutterstock

Az 5G spektrumlicencek megszerzése Montenegróban egy újabb fontos lépés a régió infrastruktúrájában történő további beruházások felé. Elkötelezettek vagyunk az 5G hálózat fejlesztése mellett Montenegróban és a nyugat-balkáni régióban

– mondta Fekete Péter, a 4iG csoport vezérigazgatója.

Bejegyezték a 4iG és a Rheinmetall közös cégét A 4iG és a Rheinmetall AG közös magyar informatikai leányvállalatot alapított, amelyet 2022. december 6-án a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásába bejegyzett Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. néven.

A One volt az egyetlen szolgáltató 2021-ben, amely a 2600 MHz-es TDD sávba fektetett be, amely szintén 5G-orientált.

A One most sikeresen megszerezte a 700 MHz-es sávban a 2x10 MHz-et, ami elsősorban a jobb földrajzi lefedettséget szolgálja, és a 3600 MHz-es spektrumon a 120 MHz-et, ami nagy adatforgalmi kapacitást biztosít.

A következő napokban az EKIP-hez további 20 MHz kérelmet nyújtanak be a 3600 MHz-es sávban, amire a társaság egyedi jogosultsággal rendelkezik. A cég közleményében azt írja, hogy a tavaly és az idén megszerzett 5G spektrumerőforrások ötvözésével a One biztonságos hálózatot tud kialakítani, ami a legmagasabb felhasználói elvárásokat is képes teljesíteni az adatátvitel sebesség és mennyiség tekintetében.

A spektrumlicencekbe való befektetés és fejlesztéseink befejezése után minőségi 5G terveket tudunk biztosítani a fogyasztók, az adminisztráció és a vállalkozások számára. Továbbra is arra törekszünk, hogy felgyorsítsuk a digitális átalakulást, magasabb szintű intelligens megoldásokat dolgozzunk ki, ami végső soron a digitalizáció új fejezetét erősíti Montenegróban

– monda a One vezérigazgatója, Branko Mitrović.

Fotó: Shutterstock

A mostani felvásárlással a One folytatja azt a tervet, hogy az egész országot proaktívan lefedje nagy kapacitású 5G hálózattal a városokra és a turisztikai célpontokra összpontosítva. A felhasználók nagyobb sebességet, alacsonyabb késleltetést és nagyobb kapacitást tapasztalhatnak az 5G használata közben és számos más okos megoldás és ipari alkalmazás is megvalósítható lesz így az országban. Az év elején a One kereskedelmi 5G hálózatot indított minden felhasználója számára Podgoricában, Tivatban, Bijelo Poljében, Cetinjében és Nikšićben.