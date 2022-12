Novemberben az európai földgázkereslet 24 százalékkal volt alacsonyabb az ötéves átlagnál, ami javarészt a magas árak miatt csökkenő ipari felhasználás következménye – derül ki az ICIS nyersanyagelemző vállalat becsléseiből, amelyet a Financial Times (FT) idézett.

Fotó: Shutterstock

Korábban októberre is hasonló mértékű zsugorodásról számoltak be.

A csökkenő gázfogyasztás jó hír az európai kormányok és közműszolgáltatók számára, hiszen több gáz maradhat a tárolókban a fűtési idény végére, ami megkönnyíti a sokak által rettegett jövő télre való felkészülést is.

Ráadásul a felhasználás visszaesése révén az Európai Unió tovább csökkentheti az Oroszországtól való függőségét is, ami egyébként is jól halad. Míg Ukrajna megtámadása előtt 40 százalék volt az orosz földgáz aránya a közösségen belül, már a szeptemberi adatok szerint is csupán 9 százalékot tett ki.

Arányaiban a legnagyobb mértékben az ipar csökkentette a gázfogyasztást, és ez teljes egészében a drágulás eredménye

– mondta Tom Marzec-Manser, az ICIS vezető európai gázelemzője az FT-nek.