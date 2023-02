Még a kereslet esetleges élénkülése esetén is nyugtathatja a piacot, hogy hamarosan újraindul egy régóta zárva tartó LNG-gyártó (cseppfolyósított földgáz) a tengerentúlon. A texasi Freeport LNG ugyan messze nem dolgozik teljes teljesítménnyel, de már zajlanak az újrainduláshoz szükséges ellenőrzések. A piacot látszólag megnyugtatta a hír, ugyanis

kétnapi erősödés után csökkent a TTF gáz ára a holland gáztőzsdén.

Ingajáratban vannak a tankerek Európa és az Egyesült Államok között

A kereskedők arra következtetnek, hogy a Freeport újraindulása felpörgeti a szállításokat is. Ez valószínűsíthetően így is lesz, de elemzők szerint még hónapokba telik, mire a termelés elindul, most a részletes biztonsági vizsgálatok kezdődnek csak el. Tény, hogy

a Freeport újraindítása lesz az első kínálatot növelő lépés 2016 óta.

Nagy változások jönnek: míg a tavalyi évet az évtized legkifeszítettebb piaca jellemezt, idén jelentős túlkínálattal lehet számolni

– hangsúlyozták az RBN Energy tanácsadó cégnél.

A gyártó újraindulása mellett az is kedvező a gázpiac szempontjából, hogy az időjárás változatlanul enyhe Európa-szerte, és az energiatakarékossági intézkedések is megtették a hatásukat: a készletek továbbra is az átlagosnál magasabb szinten vannak – írja a Bloomberg.

Látszólagos nyugalom

Ugyan a gázellátás az utóbbi hónapokban nem került veszélybe, és sehol sem kellett korlátozásokat elrendelni, a piac figyelmesen követi a kereslet növekedésére utaló jeleket, és azonnal emelkedéssel reagál, ha az időjárás akár csak néhány napra hidegebbre fordul. A nagy kihívás továbbra sem oldódott meg: a korábbi vezető gázbeszállítótól, Oroszországból érkező nyersanyag rekordalacsony szintre esett.

Napokon belül emelheti az árat, hogy a jövő héten csökken a hőmérséklet, emellett az utóbbi időben az LNG-import is visszaesett,

bár továbbra is a szokásosnál magasabb szinten van.

Az Egyesült Államok LNG-exportja 5 százalékkal, 6,84 millió tonnára esett vissza januárban a rekordot jelentő decemberhez képest, ugyanis a tengerentúlon uralkodó hideg időjárás növelte a belföldi fogyasztást. Összesen 95 cseppfolyósított földgáztanker indult el Európa felé a múlt hónapban, ez az export 68 százalékát tette ki. Az ázsiai szállítások a teljes mennyiség 23 százalékát adták. Decemberben a teljes kivitel 7,2 millió tonna volt, akkor a szállítások 79 százaléka áramlott Európába.

Fotó: Jens Buttner

Az alacsony ár növelheti a fogyasztást

Az elmúlt egy év átlagához képest „túl alacsonyra” estek a gázárak, ami ösztönözheti a fogyasztást – közölte a SEB svéd bank, amely szerint

a fogyasztás megemelkedése hamarosan 100 euró fölé tornászhatja az árat.

A szakértők úgy látják, hogy minden törekvés ellenére kizárólag magas árak esetén látják el a kereskedők Európát LNG-vel, más régiók helyett.