DNS-teszten gondolkozik Matthew McConaughey és Woody Harrelson, miután az előbbi anyja közölte, hogy ismerte az utóbbi apját. A True Detective-ben együtt szereplő, baráti viszonybam álló páros terveiről McConaughey beszélt egy podkasztban.

Fotó: 7eme Art / Photo12 via AFP

A színész elmesélte, hogy derült fény a szüleik közötti – könnyen lehet, hogy intim – kapcsolatra.

Az 53 éves színész elmondta, hogy Harrelson már most is olyan, mintha családtag lenne, gyerekei is csak Woody bácsiként emlegetik, és sokat járnak össze forgatáson kívül is.

Pár éve Görögországban gyűlt össze a két család, amikor is McConaughey anyja sokat sejtető hangsúllyal közölte Harrelsonnal, hogy ismerte az apját. Ez indította be aztán a két színész gondolatait, miután elkezdték megvizsgálni a lehetséges időrendet. Ekkor jutottak arra a következtetésre, hogy Harrelson apja akkor volt eltávozáson, amikor McConaughey szülei épp váltak.

Harrelson apja, Charles ugyanis bérgyilkos volt, akit először 1960-ban ítéltek el fegyveres rablásért.

1973-ban ismét börtönbe került, ekkor már gyilkosságért, azonban öt évvel később jó magaviseletének köszönhetően szabadulhatott. Ezután viszont már nem húzta sokáig szabadlábon, 1981-ben két életfogytiglani ítéletet is kapott, miután meggyilkolt egy bírót. A férfi azt is állította, hogy John F. Kennedy gyilkosa is ő volt. 2007-ben a rácsok mögött halt meg – írja a The Guardian.

Egy 2012-es interjúban a 61 éves Harrelson elmondta, hogy egész jól kijött az apjával, hozzátéve, hogy a szülei fiatalkorában elváltak, és apja nem nagyon volt a közelében.

Mind a két színésznek két fivére van, és több közös munkájuk is volt az Ed TV című filmtől a True Detective sorozatig. Hamarosan érkezik a legújabb sorozat az Apple TV+-ra, melyben mind a ketten szerepet kaptak. A széria címe Brother from Another Mother, ami magyarul nagyjából úgy hangzik, hogy Fivér egy másik anyától. Szóval könnyen lehet, hogy McConaughey interjúja csak a sorozatnak szánt reklám.