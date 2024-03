A brit jegybank a várakozásoknak megfelelően egymást követő ötödik ülésén, csütörtökön is 16 éves csúcson, 5,25 százalékon hagyta az alapkamatot annak ellenére, hogy az februárban két és fél éves mélypontra lassult.

A Bank of England megvárja, hogy tényleg enyhül-e az inflációs nyomás / Fotó: AFP

A Bank of England (BoE) azonban az elmúlt hetekben figyelmeztetett, hogy további bizonyítékokat akar látni az inflációs nyomás csökkenésére, és egyetért ezzel George Buckley, a Nomura közgazdásza is, aki szerint

az Egyesült Királyság még messze nem tart ott, hogy az éves áremelkedés szintje elérje a célul kitűzött 2 százalékot.

Vannak azonban kockázatai a kamatszint tartásának is – emlékeztetett tudósításában a The Guardian. A lap idézte Andy Haldane-t a BoE egykori vezető közgazdászát, aki a múlt héten figyelmeztetett, hogy a tartósan magas kamatok megfojthatják az egyébként is gyengélkedő gazdaságot.

A kormány is alig várja a kamatvágást

A választásra készülő kormánynak is szüksége lenne a kamatok csökkentésére, mert súlyosak az adósságterhek, és a vártnál nagyobb lett februárban a költségvetési hiány.

Úgy tűnik, Jeremy Hunt pénzügyminiszter tudja tartani a tervezet éves deficitet / Fotó: Stefan Rousseau / POOL / AFP

A statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint a nettó hitelfelvétele – az állami tulajdonú bankok kivételével – a múlt hónapban elérte a 8,4 milliárd fontot. (Egy font 462 forint.)

Ez ugyan jelentős javulás az egy évvel ezelőtti 11,84 milliárd fonthoz képest, de messze meghaladja az 5,95 milliárd fontos elemzői várakozásokat, és a Reuters szerint jól mutatja, milyen kevés mozgástere lesz a valamikor még az idén megválasztandó új kormánynak a vérszegény brit gazdaság fellendítését célzó intézkedések finanszírozására.

Tartható a hiánycél

Egy hónappal a költségvetési év vége előtt az eddigi összesített költségvetési hiány 106,8 milliárd font volt, 4,1 százalékkal kevesebb a tavalyinál, így az adatok alapján Jeremy Hunt pénzügyminiszter tudja magát tartani a tervhez, a költségvetési hiány nem fogja meghaladni a 114,1 milliárd fontot.

A BMI-adatok szerint talán vége a recessziónak az Egyesült Királyságban / Fotó: Christopher Furlong / Getty Images

Az áprilisban kezdődő következő költségvetési évre vonatkozó kilátások azonban már trükkösebbnek tűnnek. „Hunt számára kemény dió, hogy célt érjen, és a negyedével, 87 milliárd fontra csökkentse a hiányt, mivel az állami nyugdíjat, a juttatásokat és a minimálbért is az inflációnál jóval nagyobb mértékben emelik” – nyilatkozta a Reutersnek Alison Ring, az okleveles könyvvizsgálók szakmai szervezetének (ICAEW) közszektorért és adózásért felelős igazgatója.

Emlékeztetett arra is, hogy az általános választások közeledtével valószínűleg csak nőni fog a nyomás a kormányzaton,

hogy több pénzt találjon a honvédelemre, a helyi önkormányzatokra és a közszolgáltatásokra.

Valószínűleg vége a recessziónak

Biztató jel a gazdaság számára, hogy a szintén csütörtökön nyilvánosságra hozott adatok szerint valószínűleg vége a recessziónak. Az S&P Global adatszolgáltató jelentése szerint a növekedés márciusban kissé lelassult ugyan, de a feldolgozóipar 12 hónapos visszaesés után ismét növekedésnek indult.

A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) a februári 47,5 pontról 49,9 pontra javult, meghaladva a 48 pontos elemzői várakozásokat. A szolgáltatóipari BMI viszont 53,8 pontról 53,4 pontra lassult a várt 54 pont elérése helyett. A kompozit BMI 52,9 pontra esett vissza a februári 53 pontról, míg a piacok 53,5 pontot vártak.