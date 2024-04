Sokkoló vereséget szenvedett Erdogan

Erdogan kormánypártjának támogatottsága az eddigi legalacsonyabb – írja a Bloomberg, noha az is igaz, hogy most nem is országos választásokat tartottak.

2024.04.01. 07:37 | Szerző: VG

A törökországi Recep Tayyip Erdogan pártja sokkoló vereséget szenvedett az urnáknál a legnagyobb ellenzéki párttal szemben – a féktelen és a legmagasabb hitelfelvételi költségek közepette – az elnök több mint két évtizeddel ezelőtti hatalomra kerülése óta – írja a Bloomberg. Fotó: AFP A TRT állami műsorszolgáltató által közzétett korai eredmények szerint Erdogan AK Pártja a vasárnapi önkormányzati választáson először maradt alul a fő ellenzéki Republikánus Néppárttal (CHP) szemben. A helyhatósági választásokon a legfontosabb verseny Ankara és Isztambul irányításáért folyt, és az eredményeket széles körben a kormány támogatottsága felmérésének is tekintik – jelentették hírügynökségek. Parlamenti és elnökválasztás tavaly volt az országban, és ezeken a már két évtizede hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan elnök és pártja (Igazság és Fejlődés, AKP) újabb mandátumot nyert. Isztambulnak 2019 óta ellenzéki polgármestere van, a szekuláris Köztársasági Néppártot (CHP) képviselő Ekrem Imamoglu, aki ismét indult a tisztségért. A hírek szerint ő újabb mandátumot nyert. Az ország legnagyobb városát előtte 25 éven át az AKP irányította. A dpa hírügynökség szerint Imamoglu akár ellenfele is lehet Erdogannak a 2028-as elnökválasztáson. Ám a polgármester ellen per folyik választási tisztségviselők megsértése vádjával, és ha ebben jogerősen elítélik, akkor többé nem vállalhat köztisztséget. Ankarának szintén ellenzéki polgármestere van, Mansur Yavas, aki szintén újraindult a választáson. Ankarában Mansur Yavas polgármester – szintén a CHP tagja – nagyszámú tömeg előtt hirdetett győzelmet, kijelentve, hogy „a választások véget értek, mi továbbra is Ankarát szolgáljuk”. Országszerte a szavazásra jogosultak száma 61 millió volt a 85 millió lakosú Törökországban. Az ellenzék támogatói Izmirben, Törökország harmadik legnagyobb városában, valamint a déli Antalyában is győzelmet ünnepelhettek. Erdogan elnök a választásokat értékelve közölte: A nemzet az urnát arra használta, hogy üzeneteit eljuttassa a politikusokhoz. Az eredményektől függetlenül a választás győztese a mi demokráciánk és nemzeti akaratunk. Engedelmeskedni fogunk az emberek akaratának, ahogy a múltban is tettük. Az emberek mondták ki az utolsó szavakat. Együtt fogunk dolgozni azokkal a polgármesterekkel, akik megnyerték a választásokat. Önkritikát fogunk végezni. Voltak kudarcaink. 🚨#BREAKING: Turkish citizens celebrate as Erdogan's party loses in Turkey's mayoral elections. #TurkeyElections pic.twitter.com/8Mcw2cA2bK — Nooragha Habibi | نورآغا حبيبي (@nooragha444) April 1, 2024