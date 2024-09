Hatalmas területet aknamentesítettek Ukrajnában – már termelnek is a földeken

Az ukrán mezőgazdasági termelők már több mint 150 ezer hektárnyi olyan földet művelnek meg, amelyet tűzszerészek vizsgáltak át és aknamentesítettek – jelentette be Julija Szviridenko, Ukrajna első miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere.

Az aknamentesítés hosszú és költséges feladat lesz Ukrajnában / Fotó: Narciso Contreras / AFP

A tárcavezető a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál cikke szerint kiemelte, hogy Ukrajnában most is 51 minősített operátor dolgozik a földek aknamentesítésén, és a kormány támogatást nyújt a gazdáknak ezen munkálatok költségeinek fedezésére.

Már 137 kérelmet kaptunk a földek aknamentesítésére vonatkozó támogatásra, amelyek összesen több mint 17 ezer hektárnyi területet érintenek

– emelte ki Szviridenko.

Az ukrán kormány az aknamentesítési folyamat felgyorsítására kompenzációt nyújt a gazdálkodóknak a terület megtisztításának költségeiért. Ezenkívül az októberben Svájcban tartandó konferencián várja a nemzetközi partnerek további támogatását az ukrán mezőgazdasági területek aknamentesítéséhez.

Julija Szviridenko az élelmiszerexport újraindításáról annyit árult el, hogy az ukrán gabonát és egyéb mezőgazdasági termékeket ismét szállítják Odessza kikötőin keresztül, így az ország továbbra is a globális élelmiszer-biztonság egyik fő szereplője marad. A 2023–2024-es szezonban Ukrajna 69,86 millió tonna gabonát, olajos magvakat és növényi olajokat exportált, a búzaexport 9 százalékkal, a kukoricaexport 0,8 százalékkal, míg a napraforgótermékek kivitele 22,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Ukrajna mezőgazdasági termékei nem csupán a fő felvevőpiacnak számító Európába és Ázsiába jutnak el, hanem többek között 39 afrikai országba is, ahova a búzaexport 40,6 százalékkal, a napraforgóolaj kivitele pedig 153,1 százalékkal emelkedett. Szintén sikerült felgyorsítani a kikötőkben zajló munkát is. 2024 első felében az odesszai, juzsniji és csernomorszki kikötők 47,2 millió tonna árut dolgoztak fel, ezzel is biztosítva az export stabilitását.