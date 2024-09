Energia-elosztóközpont születik – újabb gázszállítási szerződést írt alá Törökország

Törökország tíz évre szóló, cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szállítási megállapodást írt alá a francia TotalEnergies SE-vel azzal kitétellel, hogy

a földgázt akár Európába is irányíthatja. Ez már a második hasonló megállapodás a hónapban,

az ország egyre inkább regionális energiahatalommá válik.

Egyre fontosabbak az LNG-szállító hajók / Fotó: Shutterstock

Az évi 1,6 milliárd köbméterről szóló szerződés 2027-ben lép hatályba, a Bloomberg nevük elhallgatását kérő informátorai szerint. A megállapodások fókuszba helyezik a Botas állami gázvállalatot, amely eddig csak Azerbajdzsánból, Oroszországból és Iránból vásárolt energiahordozót, mégpedig vezetékeken keresztül.

Ankara egyre jobb helyzetbe kerül: immár más pozícióból tárgyalhat Moszkvával és Teheránnal a 2025-ben és 2026-ban lejáró szerződései meghosszabbításáról.

A Botas a nyertes, na meg Törökország

Az Európába történő szállítás lehetősége kedvező helyzetbe hozhatja a török gázvállalatot. A francia energiacéggel való megállapodás nem példátlan, ugyanis a hónap elején hasonlót kötött Törökország a Shellel is, azaz a tőlük vásárolt mennyiség is végül Európában landolhat. A megállapodásoknak amúgy korábban már „megágyaztak” a törökök, ugyanis tavaly kisebb mennyiségről szóló szállítási megállapodást kötöttek Bulgáriával, Romániával, és Magyarországgal, illetve Moldovával is.

A megállapodásokból jól látszik, hogy a brutális inflációval küzdő ország igyekszik kihasználni földrajzi elhelyezkedését. Az Európai Unió és Ázsia között fekszik, és gázelosztó központtá szeretne válni. Így tehát áttételesen az EU Oroszország ellen hozott szankciói éppen annak a Törökországnak kedvezhetnek, amelyik viszonylagosan Moszkva-barát. Törökország érzi is, hogy kihasználhatja a geopolitikai helyzetet, és már eddig is jelentős összegekből fejlesztette energiatároló-kapacitását, valamint gőzerővel dolgozik a fekete-tengeri olaj és gáz felkutatásán,és kitermelésén is.

Igény pedig valószínűsíthetően lesz a vagy direkt Törökországból, vagy pedig török közvetítéssel érkező nyersanyagra az EU keleti részén,

ugyanis Ukrajna gyakorlatilag már alig-alig engedi át területén az orosz gázt, s ha engedné is, további valós aggály lenne, hogy a háborús helyzetben a gázvezetékek könnyen megrongálódhatnak, vagy akár szabotázsakciók áldozatává is válhatnak.