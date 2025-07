Románia: gazdasági csoda vagy illúzió?

A költekező állam és a lakossági fogyasztás erőteljes bővülése a folyó fizetési mérlegre is negatív hatást gyakorolt: 2015 és 2024 között folyamatosan negatív volt az ország folyó fizetési mérlege, GDP-arányosan átlagosan mínusz 5,22 százalékot tett ki az időszak folyamán. A tartósan negatív folyó fizetési mérleg Románia esetében annak köszönhető, hogy az ország rendszeresen többet költött külföldi termékekre és szolgáltatásokra, mint amennyi bevétele származott ugyanezen tételekből.

Romániában az ikerdeficit (együttesen jelentkező költségvetési hiány és deficites folyó fizetési mérleg) kialakulása nem új keletű probléma, azonban az eddigi gyors gazdasági növekedés, a geopolitikai pozíció és az alacsony államadósságszint miatt a befektetők sokáig nem büntették meg az országot, azonban a kiigazítás mostanra elkerülhetetlenné vált.

Az intenzív osztályon fekvő beteg

„Románia egy intenzív osztályon fekvő beteg” – így jellemezte az ország helyzetét az elmúlt napokban Radu Miruta gazdasági miniszter. A költségvetési konszolidáció most már elkerülhetetlenné vált, így a Magyarországon is a 2010-es évek előttről jól ismert „stop-and-go” politika fog megvalósulni a következő években. Ez azt jelenti, hogy a keresletélénkítéssel megvalósított, fogyasztásvezérelt gazdasági növekedést komoly megszorítások fogják követni.

A bejelentett intézkedések alapján az alkohol, a dohány és az üzemanyag jövedéki adója emelkedni fog, nő az osztalékadó, befagyasztják a közszféra fizetéseit, megszüntetik a minisztériumok premizálási rendszereit, továbbá az állami vagyon egy részét is eladhatják. Az áfa általános szintje 19-ről 21 százalékra, a kedvezményes 5–9 százalék közötti kulcs pedig 11 százalékra emelkedik. Az oktatást is érinteni fogják a megszorítások: a tanárok terhelését fizetésemelés nélkül heti két tanórával növelik, a fizetett túlórázás lehetőségét csökkentik, illetve az állami tanulmányi ösztöndíjakhoz való hozzáférés lehetőségét is szűkítik.

Az állami költekezés visszafogásának, valamint a növekvő adóterheknek köszönhetően bizonyosan lassulni fog a román gazdaság növekedése, míg az áfa és a jövedéki adó emelése az inflációt is tartósan magas szintre lökheti.

A következő években a megszorítások miatt a gyengébb gazdasági teljesítmény várhatóan tovább élezi majd az amúgy is instabil politikai helyzetet.