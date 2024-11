Toyotává válik a Suzuki villanyautója

Elmélyíti kapcsolatát a két japán járműgyártó, és Toyota-emblémával is kapható lesz a Suzuki első elektromos autója – írja a Vezess.

Indiában gyártják majd a Suzuki első villanyautóját, a Toyotának is / Fotó: Anadolu via AFP

Az autós szakportál a Smarter Media híradása alapján számolt be arról, hogy a Suzuki eVX névre keresztelt, SUV-típusú, első elektromos meghajtású kocsiját mindkét vállalat számára gyártják majd a Suzuki indiai üzemében.

Az eVX-xel a cégek megfizethető és jól használható japán villanyautót szeretnének kínálni az embereknek. A jármű kizárólag elektromos hajtással kerül forgalomba, a dupla motoros, összkerékhajtású kivitel felárért lesz rendelhető. A hajtásláncot, az akkumulátort és a modellhez tartozó elektromos platformot a Suzuki a Toyotával és a Daihatsuval közösen fejlesztette ki.

Nem hivatalos források szerint az akkumulátor kapacitása 60 kilowattórás lesz, ez egy töltéssel 500 kilométerre lesz elegendő.

A Suzuki és a Toyota 2016 óta működik együtt, kapcsolatuk már több közös modellre is kiterjed. A Suzuki kínálatában a Toyota Corolla Touring Sports és a RAV4 is megjelent Swace, illetve Across néven.

Az új, teljesen elektromos Suzuki–Toyota-modell várhatóan 2025-től lesz kapható.