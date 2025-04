Óriáshidat építhet Kína a Balkánon – ennek az Adrián nyaraló magyarok is nagyon örülhetnek

A Gradnja című, építészeti portál beszámolója szerint az Adria–Jón autópálya részeként épülő híd 1700 méter hosszú és 50 méter magas lenne, három pilléren állna, és mintegy 60 kilométerrel rövidítené le az utat az öböl két partja, Kumbore és Lustica között, illetve így összekötné a horvát határnál fekvő Herceg Novit Budvával.

Perast, a Kotori-öböl gyöngyszeme / Fotó: robertharding via AFP

A híd tervezői a horvátországi Peljesac hidat használták mintaként vizuálisan és a gyakorlati megvalósítás során is, fontos volt ugyanis (ahogyan Horvátországban is),

hogy az öbölbe tartó nagy hajók is átférjenek a híd alatt.

A Kotori-öböl két partjának összekötésére több elképzelés is született az utóbbi években. Több helyszín is felmerült egy lehetséges híd felépítésére, víz alatti alagút kiépítéséről is beszéltek, illetve felvetődött, hogy meg kellene tartani a jelenlegi, komppal történő átkelés lehetőségét.

A megvalósíthatósági tanulmány szerint a mintegy 200 millió eurós (80 milliárd forint) híd építése a leghamarabb 2030-ban kezdődhet meg, és várhatóan kínai hitelből valósul majd meg, ahogyan a montenegrói autópályák többsége is.

A világ legszebb hídja

A Világgazdaság még tavaly év végén számot be arról, hogy már biztosan közlekedhetnek azon a szemet gyönyörködtető hídon az autósok, amely a boszniai Neretva folyó két partját köti össze. Akkoriban jutott túl a próbaterhelésen Bosznia-Hercegovinában a híd, a vizsgálat részeként 12 darab, egyenként 40 tonnás teherautó érkezett az építkezésre.

A Pocitelj híd annak az autópályának a része, amely a Bosznia-Hercegovinán áthaladó 5C páneurópai folyosón épül. Az M6-os magyar autópálya is ugyanezen a korridoron található, tehát ezzel a beruházással azok a magyar turisták is jól járnak, akik nem Horvátországon, hanem Bosznián keresztül tervezik megközelíteni Dalmáciát vagy Montenegrót.

Ráadásul a beruházás része még a 11,07 kilométer hosszú Pocitelj–Zvirovići autópálya-szakasz is, amely Mostartól délre épül.