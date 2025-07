Csehországba telepíti elektromosautó-gyártó bázisát a Toyota

Az új Toyota modell a családi autótípushoz (SUV) fog tartozni, s ez lesz a japán autógyár első Európában gyártott elektromos autója.

Toyota Aygo – már Kolínban készül / Fotó: ddp images via AFP

A Toyota hasonló terveiről első ízben 2023-ban jelentek meg hírek. Martin Paleska, a kolíni autógyár vezérigazgatója az e15.cz gazdasági lapnak adott interjújában azt mondta, hogy

árban a széles nagyközönség számára elérhető kiskocsikról lenne szó.

A Prágától keletre fekvő Kolínban a TPCA autógyárat a kilencvenes években a japán Toyota, a francia Peugeot és a szintén francia Citroen közösen hozta létre az európai piacra szánt kiskocsik gyártására. A Toyota 2021-ben vette meg az egész gyárat, amely azóta a Toyota Motor Manufacturing Czech Republic nevet viseli. Az Európai Unióban ez a nyolcadik Toyota-gyár.

Tavaly a Toyota Motor éves összehasonlításban 17 százalékkal több, összesen 225 058 darab kiskocsit gyártott, konkrétan az Aygo X és a Yaris modelleket. A Yarist hibrid meghajtással is gyártják. Az üzem jelenleg 3200 embernek ad munkát.

Közben gőzerővel építi okosvárosát a Toyota

A technológiai forradalom a városok életét is gyökeresen átalakítja. A Toyota épülő okosvárosa, Woven City a japán autógyártó prototípusa a városi rendszerek működtetésére. Az elmúlt években, a technológia rohamos fejlődését kihasználva és valamilyen szinten az éghajlatváltozás következményeire is reflektálva, több grandiózus projekt is indult, amely a semmiből szeretne felépíteni egy okosvárost. Masdar City már áll, Bill Gates projektje csúszik, Neom építése pedig látványosan halad. A sorból nem szeretne kimaradni Japán sem.

A Fudzsi hegytől délre, egy 176 hektáros területen, ahol egykor a Toyota Higashi-Fuji autógyára működött, szintén egy különleges, kísérleti város épül. A beruházás első fázisa tavaly év végén zárult, 360 lakosnak ad otthont, akik többségükben Toyota-alkalmazottak és családtagjaik, de élnek a területen kutatók és néhány nyugdíjas is. Ha elkészül, a várost nagyjából kétezer ember lakja majd – számolt be róla a Fast Company.