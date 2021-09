Ásszal debütált a tőzsdén Federer cipőmárkája

Kiválóan debütált a tőzsdén a Roger Federert is a befektetői között tudó svájci cipőmárka. Az On részvényei 50 százalékos ugrással indítottak szerdán a New York-i börzén, amivel több mint 11 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ért el a vállalat. Számos riválissal a sarkában, és politikai ellenszélben Kínában, az On felfutása inkább tűnik egy rövidtávú sprintnek, mint egy maratonfutásnak.

58 perce | Szerző: K.G.

58 perce | Szerző: K.G.

Nagyszerűen sikerül az On svájci cipőmárka IPO-ja (részvényeinek tőzsdei bevezetése) – írja a Reuters. A többi között Roger Federer által gründolt cég részvényei szeptember 15-én 35,40 dolláron debütáltak a New York-i tőzsdén, a céget pedig 11,35 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ért el. A társaság egy nappal korábban 24 dollárra árazta be részvényeit. A tőzsdére lépéssel 746 millió dolláros nettó bevételt könyvelhetett el a cég. A vállalat befektetői 135 millió dollárban értékesítették részvényeiket a piacon. Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP A 20-szoros Grand Slam-győztes teniszező két éve vásárolt részesedést a 11 éve alapított cégben. Azóta töretlen a fejlődés, még a pandémia sem tudta visszafogni a vállalat előretörését. Az eladások tavaly 60 százalékkal nőttek, idén pedig még ennél jobb eredmény várható, köszönhetően főként az On legnagyobb piacának, Észak-Amerikának, ahol az idei első félévben megduplázódott a bevétel az ez elmúlt év azonos időszakához képest. Ennek ellenére a 11 milliárd dolláros értékelés túlzónak tűnik, ez ugyanis a 13-szorosa a cég mintegy 800 millió dolláros árbevételének. A sportóriás Nike részvényeivel jelenleg 249 millió dolláron, az árbevétel közel ötszörösén kereskednek. Míg a jóganadrágokat forgalmazó Lululemon papírjai kilencszeresen túlárazottak, jelenleg 54 milliárd dolláron forognak. Amennyiben az On-t a Lululemon bevételének megtöbbszöröződésével összhangban értékeljük, akkor a cipőmárka megduplázhatja kapitalizációját a következő 12 hónapban. A legutóbbi eredményei arra engednek következtetni, hogy ez lehetséges forgatókönyv. Piaci előnyt jelent számukra, hogy cipőik talpában csőszerű szivacsokat ültettek, ami megkönnyíti a sportolást. A csúcstechnológiás sportcipők piaci azonban igencsak túltelített. A Nike, az Asics, valamint az Adidas mellett olyan feltörekvő márkák is jelen vannak a piacon mint a Warren Buffet támogatását élvező Berkshire Hathaway. További kockázatot jelent az ázsiai piac. Az elsőszámú gyártóbázisként funkcionáló Vietnamban súlyos járványhelyzet uralkodik. Az 1,3 milliárd lakosú Kínában pedig bár egyre többen kezdenek el sportolni a járvány miatti lezárásokat követően, főként az olyan hazai márkákra támaszkodnak, mint a Li Ning. A kommunista államban a szegmens bevétele mindössze 5,5 millió svájci frank volt 2020-ban, ebben az évben ez megháromszorozódhat. Federernek azonban nincs oka az aggodalomra, ugyanis ha a teniszklasszis megtartja részesedését a cégben, az felér egy ásszal.

Kapcsolódó cikkek