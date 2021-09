Új elemzést adott ki az ANY Biztonsági Nyomdáról a Concorde Értékpapír Zrt., melyben 65 forinttal feljebb srófolta a nyomdatársaság részvényeinek osztalékkal korrigált célárát, 12 havi horizonton 1700 forintra várva a kurzust. A keddi záróárhoz képest így a jövő évi – várhatóan kiemelkedő – osztalék hozamával kalkulálva mintegy 20 százalék felértékelődési potenciállal kecsegtet a papír, amit továbbra is vételre ajánl a brókerház.

– mondta a VG-nek az elemzést jegyző Bukta Gábor, aki a társaság csúcsszámokat hozó első féléves eredményére reflektálva módosított értékelési modelljén. A Concorde szakértője a forgalmat a tavalyinál bő harmadával magasabbra, 37,6 milliárd forintra várja, miközben az EBITDA soron duplázhat, adózott nyereségét pedig közel négy és félszeresére növelheti az ANY.

A kiemelkedő 2021-es teljesítmény legfőbb katalizátorai a tavaly lejáró személyi okmányok tömeges megújítása, valamint a koronavírussal szembeni védettséget igazoló plasztikkártya-megrendelések lesznek, melyek már az első hathavi eredményt is jelentősen javították. A brókercég számításai szerint a védettségi igazolványok az idén 4,5 milliárd forinttal növelhetik a bevételt, ennek zömét azonban már az első fél évben elkönyvelte a vállalat, az év második felében pedig még félmilliárd forint rendkívüli forgalmat jelenthet az állami megrendelés.

A folyó évi eredményt növeli egyszeri nagyobb tételként a bolgár leánycég júliusban lezárt értékesítése is. A Direct Services OOD eladása másfél millió euróval – mintegy 525 millió forinttal – növelheti az adózás előtti eredményt. A tranzakcióból származó forrást várhatóan digitális fejlesztésekre, vagy régiós akvizíciókra használja majd fel a társaság.

– húzza alá az elemző.

A magasabb célár mellett szól még, hogy a vállalat története során még sosem rendelkezett olyan bőséges – 4,1 milliárd forintra rúgó – készpénzállománnyal, mint jelenleg, ezzel pedig biztonságosan átvészelheti a koronavírus-járvány egy esetleges újabb hullámát is.

A jövő évi forgalom a bolgár operáció kiesésével, valamint az alacsonyabb belföldi kártyaértékesítés révén viszont elmaradhat a kiemelkedő 2021-estől, és visszaállhat a korábbi növekedési pályára. A 2022-es parlamenti választásokra szállítandó szavazóívek 1,2 milliárd forintos többletforgalmat hozhatnak, a hagyományosan alacsony árrésű termék viszont csupán 40 millióvtal javíthatja az üzemi eredményt.

Mindezek mellett további terjeszkedési lehetőséget lát Afrikában is a Concorde. A társaság Angolában egy 130 millió euró értékű biometrikus útlevél megrendelésére pályázik, melynek elnyerése jelentős árbevétel- és eredménynövekedést hozhat. Ennek várható hatását – a tervezett beruházásokhoz hasonlóan – azonban egyelőre nem építette be konzervatív értékelésébe az elemző.

Az ANY igazi kincs a kelet-közép-európai régióban, amely magas osztalékhozama mellett növekedési potenciállal is bír. Úgy véljük, a társaság klasszikus buy and hold részvény, amely előbb-utóbb maga is felvásárlási célponttá válhat