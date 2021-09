Gigaberuházásokat hoz Európába az Intel

A tervezett két új európai üzem helyét Gelsinger ugyan még nem árulta el, ám mint mondta, év végéig erre is sor kerül.

A lehetséges helyszínek között Németország és Franciaország is szerepel, sőt a piaci hírek szerint Lengyelország is esélyes, utóbbi országban ráadásul már jelen is van az amerikai félvezető-gyártó.