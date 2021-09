Augusztusban 0,6 százalékkal nőtt a hazai befektetési alapok összvagyona – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adataiból.

A hónap végén a BAMOSZ tagok összesen 7387 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 38 milliárd forintot mutat. A kategóriák többségénél tőkekiáramlást láthattunk, de vegyes, részvény és kötvényalapokhoz bőségesen érkezett friss tőke.

Fotó: Shutterstock

A pénzpiaci alapok esetében 0,1 milliárdnyi pénz áramlott ki, tovább csökkentve ezzel a legkisebb kategória méretét. A hozamok sem tudták a növekedést segíteni, így összességében 1,5 százalékos a vagyonvesztés a kategóriánál.

A kötvényalapoknál ezúttal is tőkebeáramlást láthattunk, amely megközelíti a 6 milliárd forintot. Valójában a rövid futamidejű kötvényalapok, azon belül is a hazai alapok húzták a kategóriát, bár a szabad futamidejű kötvényalapoknál is tőkebeáramlást láthattunk. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 0,4 százalékkal nőtt.

A vegyes alapoknál 36 milliárdnyi tőkebeáramlás volt augusztusban, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamokkal együtt a kategória vagyona 2,4 százalékkal nőtt a hónap során.

A részvényalapoknál tőkebeáramlást figyelhettünk meg az elmúlt hónapban. Ennek nagysága 7,5 milliárd forint. A növekedést az árfolyammozgások nagyban segítették. Mindennek eredőjeként a részvényalapok vagyona 2,9 százalékkal lett több. Talán nem meglepő, ha figyeljük a tőzsdeindexeket, hogy ez a kategória büszkélkedhet eddig a legnagyobb növekedéssel, az év eleje óta 30,3 százalékkal.

A tőkevédett alapok esetében ezúttal 2,7 milliárdos tőkekiáramlás volt, ami egy lejárt alap számlájára írható teljes egészében. A vagyon ennek megfelelően változott, azaz 4,6 százalékkal csökkent. A csökkenés természetesen azért látszik ekkorának, mert a kategória mérete már nem jelentős. Éppen ebben a hónapban csökkent 50 milliárd forint alá a vagyon nagysága.

Az abszolút hozamú alapok esetében tőkekiáramlást láthattunk, aminek nagysága meghaladta az 1 milliárd forintot. A hozamok ezt korrigálni tudták, így is a kategória esetében 0,1 százalékos növekedést tapasztalhattunk.

A származtatott alapok esetében ebben a hónapban tőkekiáramlást láthattunk, amelynek mértéke 3,4 milliárd forint és amely két lejárt alap számlájára írható. A hozamoknak sem tudták segíteni a növekedést, így a kategória vagyona mínusz 4,6 százalékkal változott a hónap során.

Az ingatlanalapok esetében a hónap során 4,6 milliárdnyi tőke áramlott ki. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,5 százalékkal lett kevesebb.