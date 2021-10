Emelkedő hozamok, laposabb görbék az amerikai kötvénypiacon

Ezen trendek nagyrészt már az év elején is kirajzolódtak, ami szintén a hozamok emelkedéséhez vezetett 2021 első negyedéve során. Ami azonban nagy különbség a tavaszi és a jelenlegi hozamemelkedés között, az a hozamgörbe változása.

Január és március között az 5 és 30 éves állampapírok közti különbözet 140 és 160 bázispont között stagnált, június óta a differencia azonban csökkenésnek indult, és hétfőre egészen 84 bázispontig esett.

A hozamok emelkedésének és a görbe csökkenésének egybeesését nem nehéz megértenünk, ha tisztában vagyunk a gazdasági ciklusok történelmével.

A jelenlegi fellendülés 2020 májusában indult, egy nem több mint két hónapos recessziót követően.

Az előző három fellendülés 6–12 évig tartott, melyeket 8–18 hónapos recessziók előztek meg.

Ilyen rövid recesszióra Amerika esetében az elmúlt legalább 160 évben nem volt példa, mint ahogy arra sem, hogy az aggregát kereslet ilyen gyorsan felépüljön. A kibocsátási rés a Congressional Budget Office előrejelzése szerint már az idei évben ismét pozitív tartományba fordulhat, ami szintén rekordsebességnek számítana az elmúlt hat évtizedre visszatekintve.

Mivel a szokásosnál sokkal gyorsabb és erősebb a gazdasági fellendülés, így az inflációs nyomások is – az elemzői várakozásokkal ellentétben – rendkívül hamar jelentkeztek, ami ellen előbb utóbb a Fednek is lépnie kell. És ez pontosan az a folyamat, amit a kötvénypiac már el is kezdett beárazni. Az egyre csak közelgő és a vártnál sokkal gyorsabb kamatemelések felfelé tolják a hozamgörbe első felét, ami azonban a következő recesszió valószínűségét is megemeli, így a hosszabb hozamok relatív tekintetben már csak kisebb mértékű emelkedést tudnak produkálni.