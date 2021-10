A beszállítói lánc felszakadozása 6 milliárd dollárban mérhető bevételkiesést okozott az Apple-nek a szeptemberrel zárult negyedévben, s ez a negatív hatás a most induló ünnepi szezonra felerősödik – ismerte el Tim Cook, a technológia óriásvállalat vezérigazgatója az aktuális gyorsjelentésüket kommentálva.

Az Apple okostelefonjait és számítógépeit bérgyártásban készítő délkelet-ázsiai üzemeket sorra zárták be hosszabb-rövidebb időre a járvány ottani előretörése miatt, s ezt a kiesést megfeszített tempóval sem tudták később bepótolni, noha ebből a szempontból október vége felé a helyzet valamelyest normalizálódni látszott. A csiphiányról Cook azt mondta, hogy az szinte valamennyi termékkörüknél érezteti negatív hatását.

Fotó: APA-PictureDesk / AFP

Az évzáró negyedévben mindent megtesznek a beszállítói helyzet javítására, sürgősen kell lépniük, mivel a karácsonyi vásárlási sikerlisták élmezőnyéhez tartozó Apple termékek iránt egyre nagyobb igény mutatkozik, ám csodát ők sem tudnak tenni – mondta a vezérigazgató. A várt erős keresletet Cook nem számszerűsítette, nem úgy a Refinitiv elemzői, aki éves összevetésben átlagosan 7,4 százalékos bővülést és ehhez 119,7 milliárd dolláros forgalmat vetítenek előre.

A cégvezetés bizakodását nem díjazta a piac, az Apple részvényárfolyama, amely 15 százalékot erősödött az idén, ebből 5 százaléknyit vissza is adott a New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben. Ezzel az Apple át is adta az első helyet a Microsoftnak a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata címért vívott versenyben.

Az Apple vegyes teljesítménnyel jellemezhető negyedévet hagyott maga mögött. Az árbevétele 83,4 milliárd dollár, egy részvényre eső nyeresége (EPS) pedig 1,24 dollár volt. Ezzel szemben a konszenzus 84,8 milliárdról szólt, míg az EPS-t telibe találták az elemzők. A bevétel egyébként 28,7 százalékkal haladta meg a bázisidőszakét, amelynek az EPS-e 0,73 dollár volt.

A tech óriás adózott nyeresége 12,67 milliárd dollárról 20,55 milliárd dollárra hízott.

Különösen elégedettek voltak a kínai jelenlétükkel, ott 83 százalékkal többért, 14,6 milliárd dollárért értékesítették termékeiket és szolgáltatásaikat. Az összbevétel 17 százaléka érkezett egyenesen Kínából.

Elsősorban a lassacskán kifutó iPhone 12-es okostelefonok és a Mac számítógépek forgalma volt kiemelkedő a negyedévben, míg a folyó negyedév már az új generációs iPhone 13-asról és az új, bivalyerős számítógép-családjukról fog szólni. Az Apple osztalék és részvény-visszavásárlás formájában 24 milliárd dollárt hagyott részvényeseinél üzleti évének szeptember 25-én zárult negyedik negyedévében.