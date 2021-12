A DH közleményeiben folyamatosan nyugat-európai terjeszkedés áll, és nem pedig régiós. Ez tudatos?

Igen, teljesen tudatos. 2 éve megfogalmaztuk, hogy Európa egyik vezető ingatlan-, és hitelközvetítő cégévé szeretnénk válni. Ehhez pedig ki kell lépnünk a régiós piacról. Ennek egyik fontos eleme a Hgroup akvizíciója. A cég az olasz piacon a második legnagyobb hitelközvetítő, az árbevétele nagyobb, mint a Duna House Csoport-é. 1000 hiteltanácsadójuk van, nagyjából 1 milliárd euró kölcsönt közvetítenek ki évente.

A csoport árbevételében nagyobb szerep jut a hitelközvetítésnek, mint az ingatlanközvetítői díjaknak, jutalékoknak. Ebben látják a jövőt?

Ma már a hiteközvetítést is alaptevékenységünknek mondanám. Ez a két tevékenység együtt fog működni a jövőben is. Ez egy olyan mix, amiben nagyon jól kiegészítik egymást az egyes lábak Az olasz Hgroup is elkezdte felépíteni ingatlanközvetítő hálózatát, immár két éve. Nagyjából 20 irodájuk van, 100 ingatlanértékesítővel. Ugyanakkor az olasz piac népesség alapján Európa ötödik legnagyobbja, van tehát tér a növekedésre. Az országban mindenhol vannak Hgroup hitelközvetítők, ez jó alapot ad arra, hogy mellé rakjunk egy erős ingatlanos lábat.

Schilling Dániel Fotó: VG

Egy bergamói központú cégről beszélünk, gondolom akkor az irodák többsége is Észak-Olaszországban van.

Az ingatlanos-tevékenységük északon van, de hitelközvetítőik az egész országban jelen vannak. Úgy képzeljük el, hogy elindulunk dél-, és közép-Olaszország felé az ingatlanközvetítő hálózattal. Sokan úgy gondolják, hogy az olasz piac igen diverzifikált, és az üzleti kultúra is nagyon különböző délnek haladva. Mi is így gondoltuk, de tévedtünk, a tárgyalások során nagyon profi dél-olaszországi menedzsmenttel találkoztunk.

De gazdasági erőben, üzleti aktivitásban azért gondolom nagy különbség van.

Alapvetően igen, legelőször az északi tájakra koncentrálunk emiatt. Látni kell, hogy ugyanúgy megvan Olaszországban is a hiteléhség, mint bármelyik közép-európai országban, de historikusan más jellegű piacról beszélünk. A közvetítők szerepe növekedésnek indult, a Covid előtt még a kölcsönök 10 százalékát folyósították közvetítők segítségével, ez a szám immár eléri a 20 százalékot is. Nyilván a bankok igyekeznek csökkenteni saját működési költségeiket, fiókokat zárnak be, létszámot csökkentenek, ami a közvetítők malmára hajtja a vizet. A csoporton belül már meglévő fejlesztéseinket implementáljuk Olaszországban is, nagyságrenddel kisebb kiadást jelent a lokalizáció, mint maga a beruházás.

A közleményük szerint a akár 6 milliárd forintnyi NKP kötvény kibocsátása is jöhet a cégcsoport pénzügyi helyzetének megerősítésére. Nagy falat volt akkor a Hgroup megvásárlása?

Két évvel ezelőtt azt mondtam volna, igen. Ma úgy gondolom, hogy már nem az. Olyan konstrukciót dolgoztunk ki, ami elnyújtott fizetési ütemezést tartalmaz,

most 11 millió eurót fizettünk ki, a fennmaradó részt pedig a csoport teljesítménye alapján utaljuk majd át.

Ez mozgásteret biztosít nekünk is, és a Hgroup vezetése is érdekelt a minél jobb számok elérésében. Úgy gondolom, hogy a társaság eddig is növekedett, de a Hgroupnak a Duna Housera azért van szüksége, hogy felépítse az ingatlanközvetítő üzletágat is. Mi szakmai befektetők vagyunk, a cég értékének növelése a célunk, és nem szállunk ki néhány év múlva.

Várhatóak újabb akvizíciók a Duna House-tól?

Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, de nem célunk az, hogy minden környező országban jelen legyünk. A cseh operációt növelnénk, ha találunk megfelelő célpontot, ugyanakkor Horvátországban, vagy Szlovákiában nem gondolkodunk. A román piac érdekes lehet, de még ott sem találtunk megfelelő partnert. Egy bizonyos piacméret alatt nem is célunk a jelenlét, de összességében

tervezünk újabb akvizíciókat, ez a cégcsoport stratégiája.

Továbbra is kitartanak az osztalékfizetés mellett?

Igen, mindenképpen. Azt még nem tudom, hogy jövőre mennyit fizetünk majd, de az elmúlt években mindig elutaltuk a profitunk 47 százalékát a befektetőknek. Ezen nem is szeretnénk változtatni.