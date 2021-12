A korábbi aggodalmak ellenére az idei is jó év volt a tőzsdéken, és bár a befektetőkre leselkedő szaporodó kockázatok mellett továbbra is a reáleszközök lehetnek a befutók, 2022 rázósabb utazást hozhat a részvénypiacokon – hangsúlyozták a KBC Equitas elemzői évzáró piaci előadásukon.

Fotó: BÉT

Az elmúlt hetekben az omikron vírustörzs nehezítette a befektetők dolgát, és miközben a koronavírus terjedése globálisan ismét felfutóban, az új variáns gazdasági hatásait illetően jelenleg egy optimista forgatókönyvet – egy fertőzőképesebb, de enyhébb tüneteket okozó, így komolyabb lezárásokat nem igénylő variáns dominánssá válását – kezdtek el árazni a piacok.

A központi bankok inflációval szembeni küzdelme ugyanakkor nem csökken, sőt, az optimista járványszcenárió érvényesülése esetén bátrabban nyúlhatnak a szigorító monetáris politika eszközeihez. Ez a jelenlegi likviditásbőség csökkenéséhez vezethet, ami pedig általában nem kedvez a részvénypiacoknak – mondta Cinkotai Norbert vezető elemző.

A brókercégnél a növekvő kockázatok miatt meglehetősen nagy – legalább 60 százalék – esélyt adnak arra, hogy 2022-ben összességében stagnálnak majd a tőzsdeindexek.

A KBC szerint a befektetőknek fel kell készülniük a már most is tetten érhető piaci volatilitás további erősödésére, ami lehetőséget és rizikót is jelent egyben. Az aktívan kereskedőknek mindez egyre több rövid távon megjátszható lehetőséget hozhat, a nagyobb időhorizonton gondolkodóknak pedig az adhat okot bizakodásra, hogy a részvénypiacok hosszú távú kilátásai továbbra is kedvezőek. Az emelkedő inflációs környezetben a részvények továbbra is kedvező hozamokkal kecsegtetnek más eszközosztályokhoz képest, még akkor is – hangsúlyozta Cinkotai –, ha a tőzsdézők előtt a korábbinál rögösebb út állhat és az előző tíz év hozamához képest várhatóan szerényebb teljesítménnyel kell majd beérniük.

A historikus árazási szintekhez képest egyáltalán nem olcsó részvénypiacokon is akad még vonzó célpont, ilyen a KBC szerint a pénzügyi szektor, amelynek az emelkedő kamatkörnyezet kedvez; valamint a turisztikai ágazat, amely még koránt sem heverte ki a pandémia során elszenvedett zuhanást.

Grébel Szabolcs részvényelemző szerint a szektorok és régiók mellett a stílusbefektetések mentén is érdemes alkalmazkodni a változó piaci környezethez. A különböző faktorok közül sikerre vezethet az értékalapú kiválasztás, vagyis az alacsony értékeltségű cégek megvásárlása. Ilyennek tekinthetőek jelenleg a pénzügyi mellett az energia- vagy az egészségügyi vállalatok. Hosszabb távon ugyancsak jól teljesítenek a minőségi – stabilan magas profitabilitású, alacsony tőkeáttétellel rendelkező – szempontoknak megfelelő részvények, ebbe a kategóriába jellemzően a technológiai, IT-cégek tartoznak.

A jelenlegi, magas inflációval és gazdasági növekedéssel fémjelzett időszakban kifizetődő lehet a fentiek mellett a momentum alapú megközelítés is. Utóbbi stratégia szerint azokat a részvényeket kell felülsúlyozni, melyek az adott időszakban a legjobban teljesítettek. Az esetleges gazdasági visszaeséstől tartó befektetők pedig a hagyományosan defenzívebb közmű, energia, vagy egészségügyi cégek papírjaival tehetik ellenállóbbá portfóliójukat.