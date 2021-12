Újabb mérföldkő a hazai kriptovilágban, hogy december elején elindul a magyar alapítású New Change Kriptotőzsde – írja a BAMA.

A börzén bitcoin megvásárlására is lehetőség nyílik, ráadásul az iparági átlagnál jóval kedvezőbb járulékos költségekkel

– közölte Rostás Sándor, a New Chance Coin alapítója.

Az áttörés éve lett 2021 a hazai kriptopiac világában: egymástól függetlenül fél tucat kriptopénz elindulásáról döntöttek a magyar szereplők.

A kriptovaluták idén soha nem látott népszerűségre tettek szert, együttes piaci kapitalizációjuk novemberre megközelítette a 3 ezer milliárd dollárt. Összehasonlításul, ez körülbelül az Egyesült Királyság gazdaságának a méretével megegyező összeg – emlékeztetett a portál.

Fotó: Shutterstock

A legalább százezer főre becsülhető magyar kriptopénz-tulajdonosi kör a hírek szerint nemcsak a világhírű bitcoinból és ethereumból vásárolt be előszeretettel, hanem szívesen költött a magyar fejlesztői csapattal rendelkező kriptopénzekre is.

A virtuális pénzekre irányuló reflektorból a magyar kezdeményezésekre is jutott fény

– árulta el Rostás Sándor.

A 100 százalékban hazai cég két magyar kripto-fizetőeszközt is megjelentetett. Elsőként július 17-én az NCE nevű tokent, majd nem sokkal később a WNCE nevű tokent is piacra dobta azzal a nem titkolt céllal, hogy a magyar befektetőket is megnyerje magának.

„Mind a két token kezdettől fogva népszerű a holderek, azaz a vásárlók körében. Az indulást követően hamar elértük a több millió dolláros MarketCapot, ami gyakorlatilag a befektetés aktuális értékét jelöli” – mondja Rostás Sándor, hozzátéve:

kezdetben volt olyan szemfüles befektetőjük, aki 20 ezer forintból képes volt 3 millió forintos haszon realizálására.

A kriptopénzeknek nem csak a funkciója, de a kereskedelme is eltér a hagyományos részvényekétől. Ez azt jelenti, hogy egyszerre, egy időben több tőzsdén adják-veszik az adott tokeneket

– érzékelteti Bali János, a cég műszaki igazgatója.

A szakember szerint a virtuális pénzek világában fontos tudni azt is, hogy bárki dönthet úgy, hogy a kriptopénzek kereskedésével kezd foglalkozni.