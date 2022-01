Régóta várható volt, hogy a Blackrock által kezelt vagyon átlépi a 10 ezer milliárdos, szimbolikus határt, és ez a vállalat pénteki tájékoztatása szerint meg is történt. Az indexkövető, tőzsdén kereskedett alapok terén piacvezető alapkezelő által kezelt vagyon 15 százalékos növekedés azonban most nem csak az iShares részleg passzív befektetései, de az aktívan kezelt állomány növekedése is okozta – írja a Financial Times.

Az iShares alapjaiba a negyedik negyedév során újabb 104 milliárd dollár áramlott, éves szinten így 306 milliárdot öntöttek a befektetők ezekbe az eszközökbe, vagyis átlagosan minden munkanapra több mint 1 milliárd dollár új tőke érkezett. Ugyanakkor a passzív befektetések olcsóságának köszönhetően a cég bevételei a kezelt tőkének csak a töredékét, 5,1 milliárd dollárt tették ki az elmúlt három hónapban, ám ebből 1,61 milliárd tiszta nyereséget produkált a Larry Fink által vezetett eszközkezelő.

Az emelkedő piacok és a frissen a cégbe áramló tőke együttes hatására egy év alatt 1330 milliárd dollárral nőtt a vagyon, amit a befektetők a Blackrockra bíztak. Csak a tavalyi növekedés mértéke számos más tőkealap által kezelt teljes vagyon többszörösére rúg. A Blackrock a nagy nyertese annak a folyamatnak, melynek során egyre több befektető ismeri fel, hogy a piacot sorozatosan felülteljesíteni nagyon kevesen képesek, ezért érdemes inkább az olcsó, indexkövető alapokat választani.

Azonban ez olyan jól sikerült, hogy a piac egyre nagyobb részét már ezek az alapok alkotják, ami torzíthatja az árfolyamokat. A Vanguarddal és a State Streettel, a passzív befektetések másik két nagy nyertesével közösen az indexkövető alapok már a részvényesi szavazatok jelentős arányával rendelkeznek ezek a társaságok valamennyi nagy tőzsdei cégben.

A Blackrock által kezelt vagyon méretét jól illusztrálja, hogy az összes amerikai tőzsdén jegyzet céget tartalmazni kívánó Wiltshire 5000 piaci értéke 47,62 ezer milliárd dollár volt a csütörtöki tőzsdezáráskor. Bár a Blackrock befektetései között nem csak amerikai részvények vannak, az általuk kezelt vagyon mérete akkor is megdöbbentő mértékű.