Két fokozattal, Ba3-ról Ba1-re javította a Moody’s a Tesla hitelbesorolását, mivel prognózisa szerint az Elon Musk vezette konszern stabilan megtartja világelső helyét az elektromosautó-gyártók körében. A hitelminősítő értékelése szerint a negyedéves gyorsjelentését a szerdai amerikai tőzsdezárás után közreadó vállalat kilátásai pozitívak,

a kapacitásbővítési beruházásai révén kibocsátása gyorsan nő, miközben profitszinten is látványos javulást érhet el.

A társaság pénzügyi politikája transzparens, likviditási helyzete pedig a nagyon jó minősítést kapta a Moody’stól. Volt honnan feljönni, négy-öt éve még bóvli kötvények kibocsátásával próbált úrrá lenni a nyomasztó likviditási gondjain a Tesla, azóta viszont a világ legértékesebb, 934 milliárd dollárt érő járműgyártójává lépett elő.

Fotó: Pan weijun / Imaginechina / Imaginechina /AFP

A Tesla azonban nem ülhet a babérjain, a gyorsan a fejére növő konkurencia árversenyre kényszeríti és ez már 2023-tól érezhető nyomást gyakorol a marzsaira.

A Tesla a napokban jelentette be, hogy immár sorozatban a hatodik negyedévben tudta növelni a termelését, méghozzá a Wall Street-i elemzőket is meglepő mértékben. A céget a globális csiphiány nem érintette olyan súlyosan, mint versenytársait, ebben szerepe van annak, hogy saját beszállítói hálózatára támaszkodik és felfuttatta kínai termelését. A tavaly 936 ezer villanyautó után az idén 1,4 millió körüli értékesítést vár a Teslától a Moody’s. Ehhez a Berlin melletti és a texasi vadonatúj Gigafactory termelésbe állása is szükséges.