Súlyos csapást mér az orosz gazdaságra, hogy bizonyos bankokat kizárnak a SWIFT nemzetközi fizetőrendszerből, de ennek a hatását a nyugati pénzintézetek és vállalatok is megérzik majd. Az orosz külkereskedelem, vagyis az olaj- és gázexport is a SWIFT-rendszerre támaszkodik, a kitiltás tehát gyakorlatilag blokkolja az ország exportját és importját – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A BBC szerint a létfontosságú mezőgazdasági termékek kifizetése is akadályoztatva lesz. Az érintett bankoknál késések, torlódások és többletköltségek várhatók, akik valószínűleg az alternatív csatornákon kommunikálnak egymással.

A kitiltás a kriptokat is érzékenyen érintheti. A Bitcoinist arról számolt be, hogy a háború kirobbanását követő első 24 órában 200 milliárd dolláros visszaesést jegyeztek a kriptodevizák piacán.

A MarketWatch elemzői úgy vélik,

a lépések elősegíthetik a kriptovaluták térnyerését, rohamosan megnövekedhet irántuk a kereslet, és általuk megkerülhetők a szankciók.

A Reuters emlékeztetett: a Sberbank három évvel ezelőtt 15 millió dollárt vásárolt blokkláncon keresztül. Szibéria pedig a kriptovaluta-bányászat egyik fő központja, amely hozzásegítheti Oroszországot, hogy dollármilliókat keressen kriptoeszközökből.

Erre Washington is felkészült, ezért benne van a levegőben, hogy a kriptora is kiterjeszthetik a korlátozásokat – írja a The Wall Street Journal. A Forbes értesülései szerint a dollártranzakciók is veszélyben vannak.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A magyar gazdaság vonatkozásában nem csupán az a kérdés, hogy a tranzakciókat mennyire tudják nehézkesen bonyolítani, sokkal inkább, hogy milyen az orosz és az ukrán gazdaság állapota, hiszen ez visszahat a keresletre, a leányvállalatok profitjára – mutatott rá a VG érdeklődésére Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője.