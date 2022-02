Súlyos szabályszegésekre bukkant az Ericsson elmúlt évtizedes iraki tevékenységének átvilágítása során – idézte a cégvezetés külső szakértő bevonásával készített vizsgálatának eredményét a Financial Times. A belső vizsgálat azután indult, hogy napvilágra került, az Ericsson csaknem egy évtizeden keresztül fizetett „adományokat” ismeretleneknek. A nyomozásból kiderült: a cég adományként könyvelte el azokat a kenőpénzeket is, amelyeket iraki terroristáknak –többek között a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezetnek – fizetett azért, hogy szállítmányai zavartalanul haladhassanak át az általuk ellenőrzött a térségeken.

Ez a legújabb korrupciós botrány az Ericsson háza táján, a svéd vállalat 2019-ben több mint egymilliárd dolláros bírságot fizetett az Egyesült Államokban, miután a bíróság kimondta: Kínában, Indonéziában, Vietnámban, Dzsibutiban és Kuvaitban is korrumpálta a helyi döntéshozókat, hogy előnyökhöz jusson. Az nem világos, hogy abban a perben is felmerültek-e a most nyilvánosságra hozott iraki vádak.

A belső nyomozás nemcsak a terrorhálózatoknak fizetett „védelmi pénzről” számolt be, hanem arról is, hogy az Ericsson 2011–2018 között trükközött az iraki beszállítói és viszonteladói számláival (a pénzmosás vádját is magára vonva ezáltal), valamint irreális utazási költségeket számolt el az országban. A külső szakértő bevonásával végzett nyomozás kiderítette, hogy a visszaélésekre felderítésére irányuló korábbi, belső ellenőrzéseket a korrupcióban érintett munkatársak megpróbálták elszabotálni.

Az Ericsson szerint a tetteseket nem sikerült azonosítani, de többen távoztak a cégtől a vizsgálat kezdete óta.

Az Ericsson részvényeinek árfolyama több mint 10 százalékot esett a hírre a stockholmi tőzsdén. A cég részvényeiért 103,58 koronát kértek szerda délben.