Ismét rekordközelben jár az arany árfolyama: unciánként már közel 2000 amerikai dollárt kérnek a globálisan meglóduló infláció, az orosz-ukrán háború és az energiaválság miatt újfent egyre népszerűbb befektetési eszközért. A 2020-as koronavírus-válság idején volt utoljára ilyen magas az árfolyam, melynek növekedése ötéves visszatekintésben meghaladja az 51 százalékot. A nemzeti bankok tavaly is jelentős mennyiséget, mintegy 463 tonnát vásároltak a nemesfémből – derül ki Krocsek Attila, a magyar tulajdonú fintech cég, a BlockBen vezérigazgatójának elemzéséből.



Miközben 2020-ban, a koronavírus-válság következtében rekordokat döntött az arany árfolyama, 2021 inkább a stagnálásról szólt. Idén újra növekedés jellemzi az árfolyamot, amely lassan megközelíti a mindenkori rekordértéket is, a 2020. augusztus 3-i 2074 amerikai dolláros történelmi csúcsot.

Már tavaly decemberben elindult az arany felértékelődése, és az emelkedés továbbra is jelentős, elsősorban a növekvő infláció és az emiatt gyenge reálhozamok, az ukrán-orosz háború, a nyersanyagárak növekedése és a globális energiaválság miatt – fogalmazott Krocsek Attila, hozzátéve: az aranyat nemzetstratégiai jelentősége, menedékeszköz szerepe és értékmegőrző funkciója továbbra is kiemelten fontos eszközzé teszi.

Fotó: Maxx-Studio / Shutterstock

Mindezek miatt, amennyiben a több éves statisztikákat vizsgáljuk, szignifikáns és egyértelmű az arany árfolyamának folyamatos emelkedése. A távolabbi kilátások miatt ezért jelenleg is jó befektetésnek számít az arany, illetve minden olyan – akár digitális – eszköz, amely aranyalapú.

Rekordközeli a kereslet például az ETF-ek, vagyis az arany alapú tőzsdei termékek iránt: márciusban több mint 187 tonnányi aranynak megfelelő tőkebeáramlás történt ezekbe az eszközökbe. A fizikai arany iránti kereslet is folyamatosan nő.

A nemesfém népszerűségét jól jelzi az is, hogy a világ jegybankjai továbbra is jelentős ütemben folytatják vásárlásaikat: 2021-ben 463 tonna nemesfémet szereztek be. A világ jegybankjainak aranytartaléka így már meghaladja a 35 ezer tonnát. Az 8100 tonnát meghaladó tartalékkal rendelkező Amerikai Egyesült Államok továbbra is vezet, mögötte Németországot és Olaszországot találjuk a nemzetközi rangsorban.