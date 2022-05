Tovább erősíti a drónokkal történő házhozszállítási szolgáltatását a Walmart. A kiskereskedelmi óriás bejelentette, hogy az Egyesült Államok hat államában egynapos kézbesítési szolgáltatást kínál, amelyet drónok segítségével fog megvalósítani – írta meg a New Atlas.

Az amerikai kiskereskedelmi vállalat már évek óta kacérkodik ezzel a szállítási móddal. Folyamatosan kisebb léptékű teszteléseket valósított meg, hogy tökéletesítse a szolgáltatást.

A mostani bővítésnek köszönhetően több millió új háztartást fog elérni, közülük sokaknak akár 30 percen belül kiszállíthatja az árukat.

A Walmart még 2015-ben kezdte el tesztelni a dróntechnológiát. Abban az évben kapott engedély az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóságtól (FAA) a házhoz szállításra és az úgynevezett járdán történő átvételre. A következő nagy lépés 2020-ban következett be, amikor a Walmart a DroneUp és Zipline drónszolgáltatókkal együttműködve elkezdte tesztelni az áruk házhoz szállítását. 2021-ben a kiskereskedelmi lánc befektetett a DroneUp cégbe, és együttműködött a kereskedelmi drónok csomópontjainak kialakításában és a kiszállítások tesztelésében.

A Walmart drónjai az FAA speciális mentessége alapján repülhetnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy emberek és mozgó járművek felett is szállíthassanak. A vállalat legfrissebb közleménye szerint a meglévő központokból már több száz kiszállítást hajtottak végre ígéretes eredményekkel, és most összesen 34 helyszínre bővítik a hálózatot. Ezek az állomások Arizonában, Arkansasban, Floridában, Texasban, Utahban és Virginiában lesznek, és a Walmart szerint négymillió lakás is elérhetővé válik számukra.

A cég előrejelzése alapján évente körülbelül egymillió csomagot kézbesíthetnek a drónok segítségével.

A vásárlók mindennap reggel 8 és este 8 óra között rendelhetnek majd a kiskereskedelmi lánc által raktáron tartott több tízezer termékből. A drónnal történő kézbesítés 3,99 dolláros (megközelítőleg 1400 forint) díj ellenében akár fél órán belül megtörténik. A csomagokat egy kábel segítségével leeresztik a megrendelő udvarára.

A Walmart azzal kalkulál, hogy a most bejelentett drónhálózat-bővítés még az év vége előtt befejeződik.