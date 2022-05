Meredeken emelkedett hétfő délután az euró árfolyama, az eur/huf jegyzésára meghaladta a 391-es szintet, miközben délelőtt még 385 alatt is járt. A magyar fizetőeszköz ezzel két hónapos mélypontra került. A forint piacára az sem hozott vevőket, hogy az euró erősödött a dollárral szemben.

Fotó: Shutterstock

A 390-es euróárfolyam átlépése a technikai indikátorok szerint is kulcsfontosságú, mivel e szintek felett már túlvettnek értékelhető az euró-forint. Nagyot drágult hétfőn a dollár is, már 375 forintot kell adni az amerikai valutáért, ez mindenkori rekord. Az év még 315 forintos árfolyammal indult, vagyis 19 százalékkal kerül többe a dollár, mint 2022 elején. A forint a közép-európai devizákkal szemben is látványos alulteljesítést mutatott hétfőn.