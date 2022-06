A Prologis 26 milliárd dolláros ügylet keretében megvásárolja versenytársát, a szintén amerikai Duke Realty-t, ezzel a raktár-, ipari- és kereskedelmi ingatlan bérbeadás és üzemeltetés terén két nagy tapasztalattal és kiterjedt ügyfélkörrel rendelkező vállalat lép fúzióra.

A magyarországi ipari- és raktáringatlan piacon 27 százalékos részesedésével vezető Prologis már két ajánlatot is tett az amerikai piacra koncentráló Duke-ra, de ezeket visszautasították. A legutóbbi, májusi ajánlat 23,7 milliárd dollárról szólt, a mostani azonban célba érhet, s az egyik legnagyobb üzlet lehet a tőzsdén jegyzett amerikai ingatlanhasznosító alapok (REIT) konszolidációs folyamatában.

A Prologis a magyarországi ipari ingatlanpiac 27 százalékát birtokolja, A cég pátyi raktárbázis a madártávlatból.

A San Franciscó-i székhelyű Prologis – amelynek többi között az Amazon és a FedEx is partnere – saját részvényeivel fizet a Duke-ért. Utóbbi egy részvénye az ajánlat szerint 0,475 Prologis-részvényt ér. A Duke Realty részvényárfolyama 2,1 százalékkal emelkedett a hír megjelenésére, míg a Prologisé 6,7 százalékot zuhant, ami arra utal, hogy most jó eséllyel jóváhagyják a fúziót a Duke tulajdonosai, míg a vevőnél a befektetők sokallják a versenytársért kínált összeget.

Persze a fúzió megvalósulásához mindkét cég közgyűlése mellett a versenyhatóságok engedélye is szükséges, az ügylet zárása a negyedik negyedévben várható. A két cég igazgatósága mindenesetre már a rábólintott a közös folytatásra, ami az adminisztratív és az üzemeltetési oldalon 310-370 millió dollár közötti azonnali megtakarítást hoz a párhuzamosságok felszámolásával, míg bevételi oldalon évi 370-400 millió dolláros többletbevételt remél a két cég vezetése. A Prologis 19 országban 5800 céget szolgál ki 93 millió négyzetméternyi területen, míg az Egyesült Államok piacára szorítkozó Duke Realty 14 millió négyzetméternyi ipari területtel rendelkezik.

Az amerikai ingatlanpiaci boom a REIT-ek körében is pezsgést hozott. Amíg 2020-ban mindössze 17 milliárd dollár értékű üzlet született, tavaly már 140 milliárd dollárnál állt meg a mutató, s az idei év is erősen indult: a befektetők éltek az olcsó finanszírozás és a gyors gazdasági felpattanás kínálta lehetőségekkel és több nagy üzlet is született.

A világ legnagyobb ingatlanbefektetési társasága, a Blackstone három REIT-et is megvett, míg a mostani óriásüzletet két egészségügyi REIT, a Healthcare Realty Trust és a Healthcare Trust of America 17 milliárd dollár értékű fúziója előzte meg. Az ingatlanpiaci fellendülés a REIT-k kurzusán is követhető, igaz az utóbbi időszakban a világgazdasági lassulást leképezve már lefelé szánkáznak a lejtőn az árfolyamok. A Prologis és a Duke Realty kurzusa három éves időtávon még így is megduplázódott.