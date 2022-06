Új befektetési eszköz áll azoknak a befektetőknek a rendelkezésére keddtől, akik a közelmúltbeli eladási hullám miatt vagy attól függetlenül szkeptikussá váltak a bitcoinnal kapcsolatban.

Fotó: Shutterstock

A ProShares Short Bitcoin Strategy ETF-je (tőzsdén kereskedett befektetési alap), amellyel a BITI jelöléssel fognak kereskedni, a világ legnagyobb kriptopénze ellen lehet fogadni. Ez eddig a legtöbb befektető számára nehézkes és túlzottan költséges volt – közölte a cég hétfőn.

A BITI bitcoin határidős kontraktusokon keresztül követi majd napról napra ellentétesen az S&P CME Bitcoin Futures Index teljesítményét.

A világ elsőszámú kriptopénzével jelenleg 20 000 dollár körül kereskednek, ami jócskán elmarad a tavaly elért 69 ezer dolláros csúcsától. Hétvégén egyébként rövid időre 52 hetes mélypontjára, 17 600 dollárra esett.

"Ahogy az elmúlt időszak megmutatta, a bitcoin értéke csökkenhet is" - nyilatkozott a Fox Businessnek Michael Sapir, a ProShares vezérigazgatója. "A BITI lehetőséget nyújt azoknak a befektetőknek, akik úgy vélik, hogy a bitcoin árfolyama továbbra is esni fog, hogy profitáljanak a mozgásból, de segíthet kriptobefektetőknek is, hogy fedezni tudják állományukat" – tette hozzá.

A ProShares kedden elindítja amúgy a BITIX-et is, ami sima befektetési alapként ugyanazt a célt szolgálja, mint a BITI ETF.

Az első bitcoinhoz kötött amerikai ETF-et, a BITO-t szintén a ProShares vezette be a piacra 2021 októberében. Akkor olyan sikert aratott a cég, hogy mindössze két nap alatt több mint 1 milliárd dollárnyi befektetést vonzott. Még korábban, tavaly júliusban startolt el a ProShares első bitcoinhoz kötődő befektetési alapja, a BTCFX is.

A ProShares jelenleg több mint 50 milliárd dollárnyi vagyont kezel a kapcsolt vállalkozásaival közösen.