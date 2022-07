Az EasyJet csoport teljes árbevétele – elsősorban kapacitásai bővítésének köszönhetően – a június 30-án végződő negyedévben 1,76 milliárd fontra nőtt az előző év azonos időszakában elért 213 millió fontról – közölte a vállalat kedden. Ebből az utasbevételek 1,15 milliárd, a járulékos bevételek pedig 600 millió fontot tettek ki.

Fotó: Bernd von Jutrczenka

A cégcsoport összesített költségei azonban még ennél is magasabbra, 1,87 milliárd fontra emelkedtek, amit a növekvő kapacitás mellett 133 millió fontnyi, a járattörlések és késések miatti kiadás is hizlalt.

Így aztán a brit fapadosnak nem sikerült a Ryanair mutatványa, és 114 millió fontos adózás előtti veszteséggel zárta a negyedévet, bár ez is 204 millió fontos javulás éves bázison. A veszteséghez egyébként 36 millió fonttal a devizaátértékelések hatása is hozzájárult.

Az EasyJet nettó adóssága továbbra is minimális, mindössze 200 millió fontra rúg, az egyenleget 3,9 milliárd font likviditás javítja.

Áprilistól június végéig a diszkontszolgáltató 22 millió utast szállított, több mint hétszer annyit, mint a bázisidőszakban. A kihasználtság a negyedévben folyamatosan nőtt, júniusban már 92 százalékos csúcsra futott.

A légi közlekedési ágazatban tapasztalható fellendülés, valamint a szűkös munkaerőpiac jókora működési kihívásokat eredményezett a menedzsment szerint, aminek a szokásosnál nagyobb számú járattörlés lett a következménye. Ennek ellenére az EasyJet a tervezett menetrendje 95 százalékát teljesítette. Az egy utasra jutó 22,07 fontos hozam 55 százalékkal volt magasabb, mint 2019 azonos időszakában.

A London-Gatwicken és az amszterdami Schiphol repülőtéren bevezetett intézkedések nyomán júliusban már sokkal olajozottabban működött a légitársaság. A folyó negyedévre már 71 százalékra emelkedett a foglaltság, az eladott jegyek nyereségtartalma pedig 13 százalékkal haladja meg a 2019-est. A három hónapos periódus egészében kapacitása több mint 90 százalékát vetné be a vállalat, és várakozásai szerint legalább 90 százalékos lesz a gépek töltöttsége is.

A cég jól gazdálkodik a kerozinköltséggel. Folyó negyedévi üzemanyag-szükségletét már 83 százalékban lefedezte, 705 dolláros tonnánkénti áron.

Az októberben kezdődő negyedévre 60 százalékos fedezeti mutatóval rendelkezik, 784 dolláros áron, holott az azonnali ár július 22-én a cég szerint már 1090 dollár körül alakult.

Folytatódik a flotta korszerűsítése is, mégpedig Airbus gépekkel. Hosszú huzavona után végre a részvényesek is rábólintottak további 56 darab, az A320neo családba tartozó repülőgép megrendelésére, amelyeket 2025–2029 között szállítanak le, valamint arról is döntöttek, hogy 18 darab korábban megrendelt A320neo helyett ugyanennyi A321neo gépet vesznek.

A hírekre az EasyJet részvényei több mint 1 százalékkal, 378 pennyre drágultak Londonban. Rá is fér a papírokra némi erősödés, hiszen az év eleji 607 pennyről csaknem 40 százalékkal értékelődtek le.