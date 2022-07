Csökkenő júniusi bevételről számolt be a világ egyik legnagyobb félvezető-gyártójának számító Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). A csipgyártó múlt hónapban 175,87 milliárd tajvani dollár (mintegy 5,91 milliárd amerikai dollár) forgalmat ért el, ami 5,3 százalékkal marad el a májusitól. Az első félévben azonban még ezzel együtt is közel 40 százalékos bővülést és 1025 milliárd tajvani dolláros forgalmat tudott elérni a 2021 első hat hónapjához képest a lapkák iránti kiemelkedő kereslet és a továbbra is szűkös kínálat mellett.

Fotó: Maurice Tsai