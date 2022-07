Határozatlan időre elhalasztotta csongjui memóriacsipgyárának 4300 milliárd vonos (3,3 milliárd dollár) bővítését a dél-koreai SK Hynix csipgyártó vállalat – értesült csütörtökön a Nikei Asia üzleti portál.

Fotó: Jung Yeon-je / AFP

A világ második legnagyobb memóriacsipgyártó vállalata 2023-ban kezdte volna meg az új, 430 ezer négyzetméteres M17-es gyártóüzem alapkőletételét csongjui telephelyén, ahol jelenleg NAND flashmemóriákat készítenek. A fejlett memóriacsipek tömeggyártása a tervek szerint 2025-ben indult volna meg.



Az SK Hynix igazgatótanácsa a közelmúltban tartott ülésén állította le a projektet. A cég készletei ugyanis a koronavírus-járvány miatt elrendelt kínai lezárások, valamint az okostelefonok és személyi számítógépek vártnál lassabb eladásai miatt jelentősen megnőttek. A vezetők a kialakult helyzetet értékelve arra jutottak, hogy a pangás még egy-két évig eltarthat.



Emellett a csipgyártáshoz szükséges berendezések és anyagok árai is jócskán megemelkedtek, amit az is súlyosbít, hogy

a dollár 13 éves csúcsra erősödött a vonnal szemben. Az SK Hynix anyagköltségei tudniillik jellemzően dollárban jelentkeznek.

A dél-koreai vállalat nem az egyetlen az ágazatban, amely a romló körülmények hatására módosítja terveit.



A Micron Technologies vezérigazgatója, Sanjay Mehrotra júniusban jelentette be, hogy az amerikai félvezetőgyártó „korábbi célkitűzéséhez mérten visszafogja beruházásait”, hogy mérsékelje a kínálat növekedését a fogyasztói kereslet gyengülésére reagálva.



Hasonlóan döntött a globális piacvezető Samsung Electronics is, amely a félvezető-üzletágban tőkekiadásait 2022 első negyedévében éves bázison 21 százalékkal, 6700 milliárd vonra kurtította meg.



A beruházások csökkenésével párhuzamosan a vezető csipgyártók részvényei év vége óta nagyjából 20-30 százalékkal gyengültek, ami meghaladja a teljes piac visszaesésének mértékét.

Mindeközben egy IPO-t elhalasztottak az iparágban. A japán Kioxia Holdings immár másodjára napolta el régóta várt tőzsdei bevezetését, annak ellenére, hogy a Toshibából való 2018-as kiválását követően többször is bejelentette, hogy három éven belül debütál a tokiói parketten. Piaci megfigyelők egyre inkább úgy látják, hogy egy ideig még várni kell a cég nyilvános részvénykibocsátására.



Az elemzők mindazonáltal még ezzel a visszaeséssel együtt sem számítanak olyan drasztikus lehűlésre a memóriacsipek piacán, mint amikor egy évtizede a gyártók szinte teljesen leálltak. Időközben ugyanis az iparágban nagyfokú koncentráció következett be.



A Samsung, az SK Hynix és a Micron együttesen a memóriacsipek piacának 81 százalékát uralja, és ezért a három cég beruházásainak lefaragásával várhatóan megakadályozza a túlkínálat növekedését és stabilizálja az árakat.

A dél-koreai eBest Investment & Securities előrejelzése szerint az SK Hynix működési eredménye 2023-ban négy év óta először előreláthatóan csökken, ámde a következő évben ismét növekedni fog.