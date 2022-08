A társaság erős fundamentumokkal rendelkezik, a működési cash flow, illetve a szabad pénzáramlás is stabilan pozitív, az osztalék évről-évre emelkedik. A második negyedéves gyorsjelentés során 13 százalékos bevételnövekedésről számoltak be, a korrigált működési eredmény viszont ugyanennyivel, a korrigált EPS pedig 45 százalékkal esett vissza. Az orosz-ukrán háború hatásai tehát az SAP eredményét is rontották. A szomszédunkban zajló konfliktus a 2021-es számokhoz viszonyítva a bevételek 1,1 százalékát, illetve a működési eredmény 4,3 százalékát érinti.

A menedzsment megerősítette a bevételre vonatkozó várakozását, idén továbbra is 4-6 százalékos növekedést valószínűsítenek konstans devizaárfolyamok mellett, miközben a felhőszolgáltatások negyedével bővülhetnek idén. A működési eredményre vonatkozó előrejelzésüket viszont leszállították. A korábbi 7,8-8,25 milliárd eurós sáv helyett már csak 7,6-7,9 milliárd euróval számolnak. A szabad pénzáramokkal kapcsolatos várakozásukat változatlanul hagyták. Pozitív viszont, hogy a korábban felvázolt 2025-ös célkitűzéseiket a menedzsment egyelőre nem módosította.

A jelenlegi évtized közepére a bevételek 29 százalékkal, a működési eredmény 40 százalékkal bővülhet a társaság vezetése szerint a 2021-es számokhoz viszonyítva. A jövőbeli növekedés hajtómotorjai a felhőszolgáltatások lehetnek. A felhőszolgáltatások előretörése két okból is előnyös. Egyrészt a felhő üzletág a szoftverekénél magasabb marzzsal működik, ami a nyereségességet növelheti. Másrészt az üzletág csökkentheti a bevételek éven belüli kilengéseit, így egyenletesebben oszolhat el az értékesítés a negyedévek között.

Az utóbbi időszak a kockázatok emelkedéséről szólt. Bár az SAP az egyik legnagyobb szereplő az ERP piacán, a konkurencia is nagyon erős. A globálisan magas kamatszintek kedvezőtlenül érinthetik a társaság árfolyamát. Mivel a magasabb kamatkörnyezet magasabb diszkontrátát eredményez, így a megtermelt készpénz értéke alacsonyabb lesz, ami csökkenő részvényárfolyamokban csapódhat le. Ha a középtávú inflációs várakozások nem mérséklődnek, úgy a kamatemelés üteme gyorsulhat, ami a gazdasági növekedés esetleges lassulásával karöltve újabb nyomás alá helyezheti a technológiai cégek árfolyamát.

Az SAP árfolyama a tavalyi év vége óta eső trendben mozog, a novemberi 130 eurós szintről július közepére 84 euróig süllyedt a kurzus. A gyorsjelentés közzétételét követően beleadtak a papírba, de ez nem tartott sokáig, másnap nagy ugrással 93 euró felett is járt a jegyzés. Amennyiben tartósan sikerülne 92, illetve 95 euró felé emelkednie, az jelezhet egy emelkedő trendet. Lefelé indulás esetén a 85-ös szint jelenthet megállót. Ha ez elesik, úgy a koronavírus kitörését követő 82 eurós mélypont képezhet akadályt a további esés előtt.