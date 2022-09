Éves összevetésben ugyan mintegy 11 százalékkal, 1,01 milliárd forintra nőtt az első fél évben a tőzsde Standard kategóriájában jegyzett Megakrán nettó árbevétele, ám a működési és személyi ráfordítások megugrása következtében az emeléstechnikai társaság EBITDA-ja több mint 21 százalékkal, 174 millió forint alá esett.

Fotó: Kallus György / VG

Az üzemi eredmény ennél is nagyobbat zuhant, hiszen a tavalyi 11,4 millió forint nyereségről 81,8 millió forintos veszteségre váltott, amiben az értékcsökkenés, értékvesztés 46 millió forintos emelkedése játszott döntő szerepet.

Ezzel párhuzamosan a tavalyi első fél évben elszenvedett 18,8 millió forintos nettó veszteség idén 84,3 millió forintra növekedett.

A társaság emeléstechnikai szolgáltatásokból származó árbevétele az építőipar lassulásának, továbbá a piaci szereplők kivárásának következtében 15 százalékkal esett vissza. Emellett a folyamatosan növekvő infláció, valamint a jelentős mértékben megnőtt nyersanyag- és energiaárak is kedvezőtlen hatást gyakoroltak a szegmens eredményességére.

A Megakrán üzemanyagköltségének 68 százalékos emelkedése is mély nyomot hagyott a társaság eredményességén.

Az ipari megrendelőknek köszönhetően a géptelepítések iránti kereslet viszont növekedett, így a divízió árbevétele lényegesen, több mint százmillió forinttal bővült.

A menedzsment megítélése szerint a háború a folyó üzleti év vége felé a géptelepítési szegmens bevételtermelését is visszafoghatja. A gazdasági lassulás ellenére a bankszektor a jövőben is támogatni kívánja a zöldmezős beruházásokat, ebből a Megakrán emeléstechnikai, géptelepítési és szerkezetszerelési szegmensei is profitálhatnak.