A japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) már szinte egyedüliként tart fenn negatív alapkamatot a világban, egyúttal megpróbálja nulla közelébe szorítani a hosszabb lejáratú államkötvények hozamát a piacon, mindezt azért, hogy hosszú távon az alacsony infláció ellen harcoljon. Ez a mostani inflációs környezetben meglepőnek tűnik, és nem is ért vele mindenki egyet, azonban a BoJ úgy gondolja, hogy a jelenlegi 3 százalékos infláció, amely valóban talán a legkisebb most a világon, gyorsan vissza fog esni a 2 százalékos jegybanki cél alá.

Fotó: Richard A. Brooks / AFP

Ha viszont így van, vagyis továbbra sem lesz értelmezhető hozam a japán állampapírokon, akkor óhatatlanul megszabadul mindenki ezektől, és az egyre magasabb hozamú amerikai kötvényeket választja helyette, ezzel a jent dollárra váltva, ami

további leértékelődési nyomást fejt ki a japán fizetőeszközre.

A jegybank már interveniált is szeptemberben az árfolyam védelmében, miután az több évtizedes mélypontra esett, sőt, az árfolyam alakulás alapján nem kizárt, hogy a napokban újra megtette ezt, mivel a dollárhoz képest elért 152 jenes újabb rekordértéket követően az árfolyam hirtelen magához tért, rövid idő múlva csak 146 jent kellett adni egy dollárért.

A BoJ azt kommunikálta, hogy a rendezetlen, túl gyors piaci folyamatok elkerülése érdekében avatkozik be, olyan célt nem tűzött ki, hogy a leértékelődési folyamatot megállítsa, és ezzel a monetáris politikával ezt nem is lehetne megtenni. A korábbi pénzügyminiszter-helyettes, Eisuke Sakakibara, aki a Mr. Jen megtisztelő elnevezést kapta piaci körökben a japán deviza árfolyamának sikeres menedzseléséért a 90-es évek végén, most azt mondja, hogy nem akármekkora leértékelődés várható:

akár a dolláronkénti 170-es szintet is elérheti a kurzus.

A jövő év áprilisa azonban változást hozhat, mivel akkor jár le a jelenlegi jegybankelnök, Haruhiko Kuroda mandátuma. Ha új vezetője lesz a jegybanknak, módosulhat a monetáris politika, de Mr. jen szerint inkább csak az év második felében és csak akkor, ha a japán gazdaság a túlfűtöttség jeleit kezdené mutatni. Addig marad az ultra laza monetáris politika, mivel úgy ítélik meg, hogy a leértékelődő jen kevésbé okoz problémát, mintha engednék legalább az állampapírhozamok emelkedését.

Ilyen körülmények között a BoJ egymaga nem tudja a devizapiaci trendet intervenciókkal megváltoztatni, arra legfeljebb a legnagyobb jegybankok összehangolt akciója lenne képes, erre azonban egyelőre nem sok esély van, pláne, ha közben az euró már nem gyengül a dollárhoz képest a növekvő európai kamatvárakozások miatt.