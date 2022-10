Kulcsfontosságú pszichológiai szint fölé emelkedett a dollár-jen keresztárfolyam, már több mint 150 egységet kell adni a japán devizából egy zöldhasúért. Ilyen váltási arány több mint 32 éve, azaz 1990 augusztusában fordult elő utoljára.

Fotó: Behrouz Mehri / AFP

Ennek ellenére a jövőheti kétnapos jegybanki ülés előtt, a Bank of Japan monetáris tanácsának döntéshozói jó előre kizárták, hogy kamatemeléssel védekezzenek a nemzeti deviza további gyengülése ellen.

Holott csütörtökön a japán 10 éves államkötvény hozama átlépte a 0,25 százalékos plafont – amelynek védelmére a központi bank korábban felesküdött –, és legutóbb már 0,252 százalékon állt.

A 20 éves kötvény hozama szintén 2015 szeptembere óta a legmagasabbra emelkedett.

Ezt már a Bank of Japan sem nézhette tétlenül, és azonnal rendkívüli kötvényvásárlási műveleteket jelentett be, amelyek során 100 milliárd jen (1 jen = 2,8 forint) értékben vásárol 10-20 éves lejáratú papírokból, valamint további 100 milliárdot fordít az 5-10 éves lejáratú kötvényekre is.

A lépés összhangban van a központi bank politikájával, hiszen a CNBC szerint többször megerősítették, hogy

korlátlan mennyiségű kötvényt vásárolnak fix árfolyamon a 10 éves államadósság hozamának 0,25 százalékos korlátja védelmében, illetve a gazdaságot ösztönző intézkedések részeként.

A kedélyek megnyugtatása végett Sunicsi Szuzuki pénzügyminiszter is megszólalt, aki beígérte, hogy a tokiói kormány „megfelelő lépéseket tesz a túlzott volatilitás ellen”, bár azt nem részletezte, hogy változatlan alapkamat mellett mégis mire gondolt.

A jen kurzusának közelmúltbeli gyors csökkenése nem kívánatos. Egyáltalán nem toleráljuk a spekulatív kereskedés által vezérelt túlzottan volatilis mozgásokat

– tette hozzá mindenesetre.

Röviddel azután, hogy a Bank of Japan a múlt hónapban úgy döntött, hogy fenntartja az alacsony kamatlábakat az ország lassuló gazdaságának támogatására, amúgy azt is közölték, hogy egyedi intervenciókat hajtottak végre a deviza árfolyamának további lemorzsolódása ellen.

Ez a beavatkozás rövid időre 142-re nyomta vissza a jen-dollár árfolyamot, mégpedig irtózatos erővel, hiszen a legmagasabb és a legalacsonyabb érték közötti napon belüli különbség aznap 2016 óta a legszélesebbre nőtt.

A jen egyébként utoljára 1990 áprilisában közelítette meg a 160-as dollárváltási arányt, akkor 159,8-nál fordult a devizapár, azt megelőzően 1986 decemberében ez a mutatvány nem sikerült, és a kereszt ezt a szintet is átlépte.