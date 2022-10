Az öt legnagyobb autógyártó közé törne be a NIO A NIO kínai elektromosautó-gyártó a prémium kategóriás modelljei mellett a tömegigények kiszolgálására is gondol, és 2030-ra szeretne bekerülni a világ öt legnagyobb autógyártója közé. Ennek érdekében összeszerelő üzemet létesítene az Egyesült Államokban, miközben a német, holland, dán és svéd piacon most debütál. A tervek szerint két éven belül teljesen lefedi Európa térképét.