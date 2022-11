Korábban nem látott mértékű kamatemelésekkel indítják a novembert a hazai hitelintézetek. Emiatt a jövőben lényegesen drágábban tudunk majd kölcsönhöz jutni mind a lakás- mind a személyi kölcsön piacon, ráadásul egyre több banknál szűkül a kínálat. Ezek után egyértelmű, hogy a pénzügyi intézmények a futamidő végig fix hitelekre igyekeznek rávenni a lakáshitel felvevőket – derül ki a Biztosdontes.hu legfrissebb összeállításából.

Lakáshitel változások

Drasztikusan megdrágította termékeit a CIB Bank: a legnagyobb mértékű – 1,5 százalékpontos – kamatemelés a végig fix kamatozású konstrukciónál következett be. A kamatkedvezmény csomag 9,54 százalékos kamatot tartalmaz, ami a Magnifica kedvezménycsomag 8,59 százalékra szorul vissza. A 10 évre fixált kölcsönök esetében mindössze 20 bázispontos volt az emelés mértéke, ott 8,69 százalékos a Magnifica csomagban elérhető legjobb árazás.

A bank november első két hetében még biztosan 90 bázispontos egyedi kamatkedvezményt ad, ha a hitelösszeg legalább 20 millió forint. Továbbá ennél is nagyobb, 1,3 százalékpontos lehet a kedvezmény mértéke, ha az ügyfél a piaci kamatozású lakáshitelével egyidejűleg államilag kamattámogatott lakáshitelt is igényel. Fontos tudni: az egyedi kamatkedvezmény nem automatikus, azt a hiteligényléskor kérelmezni kell, és a bank mérlegeli, hogy jóváhagyja-e.

Az OTP Bank már október 26-tól nem értékesíti Fix5 és Fix10 jelzáloghiteleit, valamint az 1 és 5 éves kamatperiódusú otthonteremtő hiteleket. A legnagyobb hazai hitelintézet láthatóan a kamatemelkedések és a kamatstop szabályok miatt a végig Végig Fix jelzáloghitelek felé mozdult el.

A jelzáloghitelek esetében a Raiffeisen bank 60-80 bázispontos kamatemelést hajtott végre, ám mivel a standard kamatkedvezményeket kibővítették, ennél 20 bázisponttal alacsonyabb a minimális kamatszint. 10 éves kamatperiódusra így 8,944, 20 évre végig fix konstrukcióban 9,44 százalékon lehet felvenni hitelt a banktól.

Az adható kamatkedvezmények körében a bank ugyanakkor emelte a tétet: 35 bázispont kedvezmény adható annak, akinek Raiffeisennél lévő számlájára legalább a minimálbér összege kerül jóváírásra, további 10, illetve 20 bázispont kedvezmény jár, ha az ügyfél igazolt jövedelme meghaladja a nettó 400, illetve 600 ezer forintot. Tízmilliós hitelösszeg esetében 20, 20 milliónál nagyobb kölcsönnél 3 bázispont kedvezményre jogosult a kliens. A legalább BB energiabesorolású lakást vásárlásához felvett kölcsön esetén is 25 bázispont csippenthető le a kölcsön kamatából. A maximális kamatkedvezmény mértéke 1,25 százalékpont lehet, de a Raiffeisen is szélesebbre nyitotta az egyedi kamatkedvezmények körét.

A szabad felhasználású lakáshitelei esetében ugyanakkor kamatot csökkentett a bank: a korábbi hiteleknél 40-60 bázisponttal alacsonyabb, a kamatperiódustól függően 9,940ľ10,44 százalékos kamaton lehet ilyen típusú hitelt felvenni, a lakáscélú és a szabad felhasználású hitel kamata között a különbség egységesen 100 bázispontra csökkent, azaz megfeleződött.

Az UniCredit bank is szép lassan elindult a futamidő végéig fix hitelek felé – fogalmazott a Biztosdontes.hu. A hitelintézetnél a korábbi akár 60 helyett már maximum 20 bázispontos kamatkedvezményt adnak, ha az ügyfél 15 millió forintot meghaladó lakáshitelt igényel a bankkal kapcsolatban álló hitelközvetítőkön keresztül. Ám ezt is csak akkor kaphatja meg a kérelmező, ha a hitel mellé Generali hitelfedezeti biztosítást is igényel. A 20 éves kamatperiódusú hitelek esetében ugyanakkor továbbra is alapból jár a 20 bázispontos kedvezmény, ami megduplázódik, ha biztosítást is kötünk. Így a biztosítással védett konstrukcióban a fix20 hitel kamata 7,55 százalék. Fontos, hogy az ügyfelek 5 év elteltével egy alkalommal díjmentesen előtörleszthetik a hitelüket, ami az addig esetleg lejjebb szálló kamatok esetében megkönnyíti a hitelcserét.

A fúziós időszakban lévő Magyar Bankholding tagjai: az MKB, valamint a Takarékbank nem kamatot változtattak, hanem új akciót vezettek be a hónap elején. Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Kilógnak a sorból az éppen fúziós időszakukban lévő Magyar Bankholding hitelintézetei: az MKB – amely március végén egyesült a Budapest Bankkal –, valamint a Takarékbank. Ők ugyanis nem kamatot változtattak, hanem új akciót vezettek be a hónap elején. November 2-től a 6 és 24 millió forint közötti hitelek esetén a bank 150 ezer forintos jóváírást ad a korszerűsítési hitelt igénylőknek, ha a felújítás során az ingatlan energetikai besorolása eléri a BB kategóriát. Amennyiben a felújításnak köszönhetően ezt a kategóriát nem éri el a besorolás, de legalább 30 százalékkal csökken az ingatlan primerenergia-felhasználása, a jóváírás 120 ezer forint. A Takarékbanknál a Mészáros Csoport munkavállalói a fentieken felül további 50 ezer forintos jóváírást kaphatnak a felújítási feltételek teljesülése esetén.

A személyi kölcsönök is átalakulnak

A személyi hitelek esetében is emeléseket hoztak a helloweeni szellemek, e konstrukcióknál azonban már horrorisztikusabb lépéseket tettek a bankok.

A Cetelem Bank komoly, egyes sávokban 400 bázispontos kamatemelést hajtott végre a személyi kölcsön és az adósságrendező személyi kölcsönök kamatában. Csupán a legrosszabb adósoknak kínált standard hitelek kamatszintje mérséklődött.

A kamat mértéke Standard kategóriában 16,49–21,49-ról 18,99–20,99 százalékra, Medium kategóriában 14,49–19,49-ról 17,99–19,99 százalékra, Premium kategóriában pedig 11,49–15,49-ról 15,99–16,99 százalékra nőtt. A bank november 1-jétől több futamidősávot is megszüntetett, így 24–96 hónapra ugyanazzal a kamattal igényelhetők a kölcsönök.

A Cofidis mától, azaz november 2-től emelte a kamatait, hasonlóan a K&H-hoz. Ez utóbbinál a K&H kiemelt személyi kölcsön kamata 16,9-ról 17,99 százalékra, a K&H személyi kölcsön kamata 18,4-ról 19,99 százalékra emelkedik. A bank „jutalomként”, a jövő január 6-ig igényelt személyi kölcsön esetében akár 30 ezer forint jóváírást ad, ha a kölcsön összege eléri a 2,5 millió forintot.

A Magyar Bankholding: 2022. november 7-től a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein is igényelhetők lesznek az MKB személyi kölcsönök. E hét szerdától, azaz mától pedig a Mészáros Partner Programban lévő cégek dolgozói által igényelt személyi kölcsönök esetében csak a folyósítást követő 3. hónapban kell megkezdeni a törlesztést – ilyen igénylés kizárólag személyesen, a bank fiókhálózatán keresztül nyújtható be.

Semmi sincs kőbe vésve

Gergely Péter, a Biztosdontes.hu elemzője a VG kérdésére emlékeztetett: azzal, hogy a kamatstop hatályát a kormány a 3 és 5 éves kamatfixálás mellett nyújtott hitelekre is kiterjesztette, lényegében aláírta ezen kölcsönök likvidálását a piacról. Ezeket a konstrukciókat a rövid távú bankközi és állampapírhozamok drasztikus emelkedése miatt amúgy sem keresték sokan. (Hasonló okokból tűntek el a piacról tavaly év végén a változó kamatozású lakáshitel-ajánlatok a piacról.) Ugyanakkor a jogbizonytalanságot jelzi, hogy van már bank – az OTP –, ahol a korábbi slágertermék, a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek sem szerepelnek a kínálatban.

A Biztosdontes.hu szakértője szerint a végig fix hitelek választása nem okoz örökre kőbe vésett magasabb kamatot. Mint minden kölcsön esetében, így ezen hiteleknél is mód van arra, hogy a későbbiekben, a piaci kamatok csökkenése esetén hitelcserével olcsóbbra cseréljük azt. Ennek a lehetőségnek ágyaznak meg az UniCredithez hasonló konstrukciók, amelyek 5 év elmúltával ingyenes előtörlesztést kínálnak, remélhetően jobb kamatkörnyezetben – fűzte hozzá Gergely Péter.

