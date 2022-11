Őrült leértékelési hullám söpör végig a másodlagos részvénypiacokon

Akár 80 százalékos diszkonttal is forognak technológiai startupok a tőzsdén kívüli magánügyletekben. A túlárazott papírjaikhoz ragaszkodó eladók most beadták a derekukat, s így az őszi levelekkel együtt a régi árcédulák is földre hullottak.

41 perce | Szerző: Faragó József

41 perce | Szerző: Faragó József

Jól hangzó tőzsdei varázsszó a részvények keletkeztetése, de a vállalati papírok nem a falvédőről lépnek a parkettre. Mielőtt a vállalatok részvényeit tőzsdére vezetnék, már hozzájutnak az alkalmazottak, az alapítók és a horgonybefektetők. Gyakran intézményi befektetők is kereskednek velük a másodlagos piacokon. Így a részvények eladói már a tőzsdére lépés előtt is készpénzhez juthatnak, míg a vásárlók már a tőzsdei harangszó előtt befektethetnek. Fotó: Getty Images A startupok papírjainak a tőzsdére lépés előtt nincs folyamatos árjegyzése, a magánértékelések ezért általában lassabban változnak, mint a nyilvános ajánlatok. Mert a startup tulajdonosok vonakodnak elfogadni az alacsonyabb árakat. A startupok a Nasdaq Composite index tavaly novemberben indult lejtmenete ellenére is, hosszú hónapokig ragaszkodtak a maguk magas értékeléséhez. Az idei nyáron azonban a kockázatitőke-társaságok kitárazása már aláásta a másodlagos piacok ellenállóképességét. A korábbi vállalatértékelésekhez képest megjelentek a gyakran 30-40, néha 80 százalékos diszkontok. Tőzsdére készülő vállalatok sora függesztette fel a parkettre lépés előkészületeit, főként a várhatóan szerény forrásbevonásra hivatkozva. A tőzsdék kiszáradása felértékeli a másodlagos piacokat. A másodlagos kereskedés márciustól júliusig szinte nem is létezett, ám azóta egyre többen merészkednek vissza ezekre az elhanyagolt piacokra, és a másodlagos ügyletek árazása ma már újra fontos mérőszám. Egyre több vásárló tér vissza a másodlagos piacokra – mondta Idan Miller, az Unicorns Exchange vezetője. Ezen az izraeli székhelyű részvénypiacon olyan technológiai startupokkal kereskednek, mint a Klarna Bank, a Stripe, vagy a kínai közösségi média óriás, a ByteDance. Az Unicorns Exchange piacon az idei harmadik negyedévben rekordmennyiségű, összesen 150 millió dollár értékű részvénnyel kereskedtek, túlszárnyalva a tavalyi negyedik negyedévében felállított rekordot. Jellemző a diszkontok mértékére, hogy az Unicorns Exchange platformon az Addepar vagyonkezelő tavaly decemberben még 2,5 milliárd dolláros értékelésen forgott, míg idén ősszel már csak 1,7-1,8 milliárd dolláron. Míg a Mirai Capital másodlagos piacon a TikTok videómegosztót üzemeltető ByteDance tavalyi értékelése 450 milliárd dollár volt, a legutóbbi ajánlatok alapján azonban már csak 220–260 milliárd dollárt ér. A hongkongi székhelyű MCM, amely a technológiai részvények magánkereskedelmével is foglalkozik, úgy látja: az amerikai, kínai és indiai fogyasztói internetes vállalatokat agresszíven jegyzik, mert a karantén idején túl sok „érték” árazódott. A nagy eszközkezelők sem bánnak kesztyűs kézzel a tech szektorral. A T. Rowe Price egyik alapja például több mint felével csökkentette a kezelésében lévő Stripe részvények értékelését az elmúlt egy évben. A Fidelity Investments egyik alapja pedig 55 százalékkal alacsonyabbra értékelte az Instacart részvényeit idén nyáron, mint tavaly októberben. Vannak befektetők, akik most arra fogadnak, hogy a közelmúltbeli leértékelések túl meredekek voltak. Például a Klarna Bank részvényeinek forgalma idén júliusban 6,7 milliárd dollár volt a másodlagos piacon, ám szeptemberben már 9 milliárd dollárnyi forgott, vagyis zsákolják az olcsóvá vált papírt. Míg mások kivárnak, mondván, még 40–70 százalékos diszkontok mellett is várható további 10-15 százalékos kiárazódás a jövő év első felében.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek